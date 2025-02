Cuando llega el momento de pagar la cuenta…

Los estadounidenses, pueblo pragmático como ninguno, tiene un estupendo aforismo que afirma que “no existe nada denominado una comida gratis”(there is no such thing as a free lunch). Políticas energéticas torpes y cortoplacistas nos han llevado a la necesidad de importar gas, con notorios costos económicos y ambientales. Es decir, la cuenta nos ha llegado y somos los consumidores, indistintamente seamos residenciales, comerciales o industriales, las que la vamos a tener que pagar la cuenta.