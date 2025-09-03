Decodificando semiconductores: una guía de teoría de juegos sobre monopolios, cambios y apuestas estratégicas

Los mercados no son solo números en una pantalla: son historias de ambición humana, giros inesperados y la psicología sutil que lo impulsa todo. Piense en John D. Rockefeller, quien construyó un imperio petrolero a finales de los 1800 controlando casi cada gota. Creía que tenía el control de la energía para siempre. Luego llegó Thomas Edison con su bombilla, y de repente el dominio del petróleo parpadeó. Los semiconductores de hoy se sienten un poco así: un puñado de gigantes tienen las llaves de la revolución de la inteligencia artificial (IA), pero debajo de la superficie, cambios en la tecnología, la geopolítica y los incentivos simples están reescribiendo el guion.

En este artículo, exploraremos el mundo de los semiconductores no como un manual técnico, sino a través de la lente de la teoría de juegos —en que los jugadores cooperan hasta que no lo hacen— y los comportamientos atemporales que hacen que los mercados sean tan impredecibles. Basándonos en datos de mediados de 2025, con la IA en auge y las tensiones globales agregando picante, mapearemos el panorama, detectaremos las grietas y consideraremos dónde podrían estar las apuestas inteligentes. No hay bolas de cristal aquí, solo patrones de la historia aplicados a la tecnología del mañana.

Los jugadores: por qué algunos oasis en el desierto parecen inexpugnables (hasta que no lo son)

Imagine la industria de semiconductores como un vasto desierto, donde el agua —chips críticos— fluye desde unos pocos oasis controlados por gigantes. Estos no son monopolios accidentales; están construidos sobre lo que Peter Thiel llama “secretos”: ventajas propietarias como ecosistemas de software o maestría en fabricación que mantienen a los rivales sedientos. Pero como sabe cualquier viajero del desierto, los oasis pueden secarse si las arenas se mueven.

Industria de semiconductores. | Foto: Semana

Para medir quién está prosperando, hay que mirar la regla del 40: una medida simple en la que el crecimiento de ingresos de una empresa más su margen de ganancia debería sumar al menos 40 %. Combínelo con el flujo de caja libre, la sangre vital para reinvertir en defensas. Las ventas globales de chips alcanzaron los $ 59,0 mil millones en mayo de 2025, un 19,8 % más que el año pasado, impulsadas por el hambre de IA. Aquí hay una instantánea de los financieros del Q2 2025, mostrando quién ocupa el terreno alto hoy.

NVIDIA se eleva sobre el grupo, al igual que Rockefeller una vez lo hizo. Pero la historia susurra: el dominio invita a la disrupción, a menudo, de aquellos que menos esperas: tus propios clientes.

Las grietas: cuando la cooperación se convierte en competencia

Los mercados prosperan en la confianza, pero son frágiles porque las personas están programadas para la autopreservación. En la teoría de juegos, es el dilema del prisionero: dos partes se benefician de cooperar, pero la tentación de desertar —por una ganancia rápida— a menudo gana. La historia de NVIDIA encaja perfectamente. Sus chips impulsan el boom de la IA, con mercados estimados en $ 244 mil millones en 2025 que se expanden a $ 800 mil millones o más para 2030.

Sin embargo, sus mayores compradores —Google, Amazon, Meta, Microsoft— ahora están creando sus propios chips, como los TPU de Google o Trainium de Amazon, para reducir costos y controlar su destino.

Es como agricultores dependiendo de un solo pozo, y luego cavando el suyo propio. El impulso de Alibaba por silicio autóctono hace eco de la búsqueda más amplia de China por independencia en medio de las restricciones de exportación de Estados Unidos. Para los inversores, esto no es el fin —la expansión de la IA en fábricas (trillones en juego) amortigua los golpes— pero nos recuerda: los monopolios se erosionan no por debilidad, sino por los incentivos de aquellos que dependen de ellos. La geopolítica añade el giro: las barreras comerciales convierten juegos económicos en nacionales.

Las arenas cambiantes: cómo la nueva tecnología remodela el juego

La innovación no es lineal; es como la evolución: lenta hasta que una mutación provoca un salto. El diseño de chips antes avanzaba lentamente, liderado por humanos y propenso a errores. Ahora, IA como AlphaChip de Google escanea miles de millones de opciones en horas, dando a luz chips mejores que, a su vez, superpotencian la IA. Es un bucle de retroalimentación, acelerando más allá de la Ley de Moore.

Añade nuevos materiales: carburo de silicio para vehículos eléctricos que consumen menos energía, pilas 3D que empaquetan más potencia o chips fotónicos que envían datos con luz en lugar de electrones. Estas “topologías” no son solo ajustes —bajan las barreras, permitiendo que start-ups inunden el mercado—. Económicamente, es una bendición para la eficiencia; geopolíticamente, dispersa las cadenas de suministro, aliviando puntos de estrangulamiento como Taiwán. Sin embargo, el progreso favorece a los adaptables, no a los atrincherados.

El giro: la lección del petróleo para los chips

La historia rima: los barones del petróleo (OPEP+) una vez dictaban precios exprimiendo la oferta, hasta que el shale de Estados Unidos inundó el mercado alrededor de 2014, entregando el poder a los demandantes como China —que luego pivotaron a renovables—. Los semiconductores reflejan esto: proveedores como NVIDIA establecen los términos, pero los hyperscalers ahora están “extrayendo shale” con sus propios chips.

La teoría de juegos lo llama juego repetido —cooperar por estabilidad, o desertar por ventaja, arriesgando caos—. La vulnerabilidad de Taiwán impulsa la autosuficiencia de China, al igual que los estrechos del petróleo lo hicieron. Para apuestas, favorece a aquellos que dominan las dinámicas de demanda: ecosistemas que evolucionan, no imperios que extraen.

El pivote: navegando a través de las tormentas

Los grandes líderes no luchan contra las olas, las cabalgan. Jensen Huang transformó NVIDIA de tarjetas de juego a juggernaut de IA al ver paralelos en la computación. Ahora, apunta a robótica, cuántica y biotecnología —imaginando centros de datos como “fábricas de IA” produciendo inteligencia como utilidades, valoradas en $ 3-4 trillones para 2030.

Omniverse simula fábricas; alianzas con Siemens para manufactura IA, Mistral AI para modelos, y Foxconn/Tesla para bots amplifican esto. En biotecnología, la IA acelera la caza de drogas; nanotecnología vía simulaciones moleculares. Nuevas fabs en Estados Unidos para chips Blackwell cubren la geopolítica. Es inducción forward: anticipar, adaptar. Económicamente, altos flujos de caja lo financian; en inversión, la agilidad supera al tamaño.

El despertar: chispas que encienden el cambio

Finalmente, DeepSeek de China —su R1 en enero de 2025, sucesor V3 acelerando— apodado un “momento Sputnik” por Andreessen, resalta el lado de suma cero de la IA. Integrado en autos y policía, muestra el impulso de China en medio de prohibiciones. Pero el verdadero Sputnik en esta Guerra Fría 2.0 no es solo software: es la reinvención del hardware. China está surgiendo en topologías de chips alternativas, como chips fotónicos que procesan datos con luz para ganancias masivas de velocidad (hasta 2.560 TOPS a 50 GHz) y ahorros de energía. Han lanzado líneas de producción para chips de niobato de litio de película delgada, apuntando a IA, 6G y saltos cuánticos, con tecnología multiplexora alcanzando 38 Tbps.

Avances neuromórficos, imitando cerebros para computación eficiente, e incluso interfaces cerebro-computadora, muestran una estrategia de “cambio de carril”, evitando restricciones de Estados Unidos en silicio tradicional para liderar en fronteras de próxima generación. Esto no es ponerse al día; es un potencial adelantamiento, convirtiendo la rivalidad tecnológica en un concurso de espectro completo.

La IA optimiza todo —rendimientos, redes, cadenas— como organismos que se automejoran.

Para 2030, los mercados se fragmentan, pero florecen.