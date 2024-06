Desenchúfate

Hoy me planteo una pregunta que me está resonando en los últimos años, ¿todavía es bien visto trabajar como loco y ser adicto al trabajo? Siento que muchos se sienten todavía orgullosos de decir que son adictos al trabajo. Les genera ansiedad no tener cosas pendientes y sacando pecho se entusiasman de decir en voz alta que tienen reuniones hasta muy tarde o que deben trabajar extra-tiempos.

Los más jóvenes no quieren tener estos horarios 24/7 y la verdad yo estoy totalmente de acuerdo. El tema se plantea complejo cuando el jefe es adicto al trabajo y quiere que su equipo trabaje al mismo ritmo que él. A mi juicio, la eficiencia no se mide por horas trabajadas, o por horas adentro de una oficina, sino por resultados y entregables. De hecho, pienso que si tienes que trabajar hasta horas muy altas, algo está fallando.

Imposibilidad para desconectar: dado que no logran desconectarse del trabajo, no disfrutan de su tiempo libre. Esto puede generar un círculo vicioso de estrés y ansiedad, ya que la persona no puede relajarse y descansar, tiende al sobre pensamiento y no puede dejar de ver su celular de manera casi permanente. Jamás para y es imposible pedirle unos minutos de silencio consigo mismo.