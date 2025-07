El fin de la economía zombi y el amanecer de un nuevo mundo

Su apuesta le hizo ganar 15 mil millones de dólares, pero también desnudó una verdad incómoda: los bancos, esos colosos del capitalismo, se habían convertido en zombis, instituciones muertas que seguían caminando solo por inercia. Cuando el gobierno de Estados Unidos los rescató con 700 mil millones de dólares, no solo salvó bancos; traicionó el principio de la “destrucción creativa” que hace al capitalismo renovarse. Ese momento marcó un punto de inflexión, pero también abrió la puerta a algo nuevo: un contrato social que está redefiniendo cómo vivimos, producimos y soñamos.

Hoy, en Colombia y el mundo, estamos en medio de esa reinvención. Un nuevo modelo de producción está emergiendo, impulsado por inteligencia artificial (IA) y automatización. Ya no dependemos de ejércitos de trabajadores, sino de energía abundante y máquinas que piensan más rápido que nosotros. En 2022, se instalaron 553,000 robots industriales globalmente, y la IA, según McKinsey, podría añadir 15.7 billones de dólares a la economía para 2030.

Este cambio no es solo tecnológico; es existencial. Pero no puede florecer bajo un sistema financiero anclado en el pasado, lleno de bancos y estados zombis que, como en 2008, frenan el crecimiento y la innovación.

El rescate de 2008 fue una lección amarga: salvar a los zombis no salva la economía. En lugar de dejar que las instituciones fallidas murieran, se les dio una segunda vida artificial, ocupando espacio que nuevas ideas necesitaban.

Desde entonces, el crecimiento global ha sido anémico —el PIB per cápita de EE.UU. crece a un lento 1.5% anual— y en Colombia enfrentamos retos similares, con un sistema financiero que a menudo premia la burocracia sobre la audacia. Mientras, el mundo enfrenta una crisis demográfica: tasas de fertilidad por debajo de 2.1 hijos por mujer en países como Japón, China y EE.UU. amenazan los sistemas de pensiones y salud. En Colombia, aunque más joven, no estamos inmunes: nuestra población envejecerá, y sin un “dividendo demográfico”, necesitamos un modelo que no dependa solo de manos humanas.