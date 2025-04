El fin del Carry Trade y por qué América Latina debe volcarse a Bitcoin

Esto no está ocurriendo solo. Los precios del petróleo están cayendo, igual que en 2014–2016 cuando el petróleo de esquisto de Estados Unidos inundó el mercado, derrumbando los precios y afectando las monedas de los mercados emergentes. La historia no se repite, pero rima, y el contexto actual se siente muy familiar.

Bitcoin no es solo un activo especulativo; es un arca digital para tiempos como estos. A medida que las monedas fiduciarias se devalúan, Bitcoin se fortalece porque no está vinculado a ningún gobierno ni banco central. Tiene una oferta fija—solo existirán 21 millones de monedas—lo que lo convierte en una cobertura contra la inflación y la devaluación. Para los latinoamericanos, Bitcoin no es una opción, es una necesidad ante un “diluvio” de devaluaciones monetarias. Países como Argentina y Brasil ya están viendo una gran demanda de Bitcoin y stablecoins mientras las personas intentan proteger sus ahorros, como he explorado en mi nuevo blog.