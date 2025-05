El genocidio colombiano

La diferencia entre los colombianos de hace 50 años y los de hoy es abismal. Pasamos de un país rural a un país urbano, de un país camandulero a otro que no lo es tanto. Nuestra calidad de vida ha aumentado ostensiblemente. El nivel educativo y de acceso a los servicios públicos básico también ha mejorado. Muchas cosas buenas han pasado, lástima que estos avances tengan retrocesos en otros temas tan fundamentales para el futuro del país.

Durante los últimos cuatro años, hemos visto una disminución considerable en los nacimientos. En chiste, hablamos del cuento que los abuelos tuvieron seis hijos, los papás tres, nuestra generación en promedio dos, y nuestros hijos no tienen hijos, sino un gato, además castrado. Lo peor es que esto es una realidad. A la población colombiana le está pasando lo mismo que a la europea: se está envejeciendo.

3. Ya empezamos a ver menos ingresos de niños y jóvenes a la educación. Los colegios y universidades privadas están empezando a pasar aceite: menos matriculados cuando los costos de la educación aumentan día a día. Esto adicionado al hecho que el Gobierno paró en seco al Icetex, que es el que da los créditos a los estudiantes que no tienen como pagar su matrícula.

Adicional a todo lo anterior, lo que más ha impactado la disminución de nacimientos es el genocidio que se ha generado a raíz de la aprobación del aborto en condiciones mucho más libres. No solo en términos de tiempo para hacerlo, sino de menos restricciones. Yo lo llamaría como ‘aborto recreativo’.

Entrar en la controversia de que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, no está en discusión, que lo hagan. Lo que sí está, es entender que el ser humano que está por nacer dentro de su cuerpo no es su cuerpo. Es un ser independiente que no tiene por qué ser asesinado.