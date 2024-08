El oscuro panorama que nos depara el 2030

Por una decisión unilateral de Gustavo Petro, el país ha prácticamente suspendido la exploración de petróleo y gas en Colombia. Si esta decisión, que no solo no tiene ningún sustento ni económico ni técnico, estuviera acompañada de una reducción drástica del consumo de petróleo y gas, vaya y venga. Pero la cruda realidad es que lejos de disminuir el consumo de hidrocarburos, lo que estamos es aumentándolo. De acuerdo con las estimaciones de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), “la producción empezará a declinar hasta que en 2027 se separará de los supuestos que establece el Marco Fiscal. Esto implica efectos en los ingresos fiscales atados a la industria. De esta manera, entre 2027 y 2035 el fisco colombiano dejaría de percibir $40 billones, equivalentes a dos reformas tributarias, por cuenta de los menores ingresos en impuestos como el de renta, el pago de regalías, derechos económicos, entre otros tributos”.

Frank Pearl, el competente ejecutivo hoy cabeza de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) lo dice con claridad meridiana: “La única manera de incrementar la producción es a través de la exploración e incorporación de reservas: sin exploración no hay reservas y sin reservas no hay producción”.

El editorial del diario Portafolio de este lunes retrata con claridad el panorama que nos espera: “Tras dos años del gobierno Petro y su postura de no promover la nueva exploración, las inversiones, las reservas y otros indicadores vitales de esa industria reflejan una tendencia de declive que debería alarmar a todos los colombianos… La administración Petro se sostiene en la idea de frenar la firma de nuevos contratos de exploración. Las consecuencias negativas de esa postura anti-petróleo, en términos fiscales, de inversión, de reservas y de producción, no han hecho más que acumularse en estos dos años del gobierno. Los efectos de esta situación son desastrosos. La autosuficiencia y la seguridad energética de Colombia deberían ser prioridad para el Gobierno. Desafortunadamente, este debilitamiento de la soberanía energética –que lleva incluso a depender de gas importado desde Venezuela en vez de explorar el propio– no mueve la férrea posición anti-petróleo del Gobierno. Segundo, menor producción petrolera y de gas conduce a menos recursos fiscales”.