Hasta dónde el compromiso

Y es que el compromiso en una empresa no es simplemente una actitud deseable, sino un pilar fundamental para el éxito sostenible. Desde la cultura organizacional, el compromiso se manifiesta como la conexión emocional y profesional que los colaboradores sienten hacia la organización, sus valores, sus objetivos y sus líderes. No se trata solo de cumplir con las tareas asignadas, sino de hacerlo con entusiasmo, sentido de pertenencia y responsabilidad. Y definitivamente, de una manera genuina.

Una de mis reglas claras, desde que estuve en la misión de una start-up , fue contratar por variables muy diferentes al salario. Jamás traigo a alguien a mi equipo que solo quiera dinero. Eso se acaba pronto porque, si algo no dura, es la percepción de tener suficiente plata. Nunca alcanza, ni siquiera para los millonarios. Y, en últimas, si se busca compromiso real, ese no se logra con plata.

Siento, por otro lado, que es muy importante en este tema ser genuino. El compromiso auténtico se refleja en comportamientos consistentes: participación, disposición al cambio, colaboración entre equipos y una actitud proactiva frente a los desafíos. También se evidencia en métricas como la retención de talento, la satisfacción laboral y el cumplimiento de objetivos financieros. Para mí, es la base de un equipo de alto desempeño. Si no hay compromiso con la misión colectiva, solo hay procesos y tareas hechas, pero no seres humanos construyendo.

No se exige, se inspira. Y en este sentido, el liderazgo juega un rol crucial. Un líder comprometido no solo predica con el ejemplo, sino que crea las condiciones para que otros también se comprometan. Cosas sencillas como escuchar, reconocer el esfuerzo, no solo el logro, fomentar la autonomía, ser claro y no quedarse en el confuso gris y definitivamente actuar con coherencia.