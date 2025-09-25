La fiesta del optimismo indefinido: flujos de liquidez, tropiezos de zombies y el Sputnik de la IA en China

Imagina una fiesta de cóctel donde el champán fluye sin fin, la música crece y todos bailan como si la noche nunca terminara. Ese es el mercado en septiembre de 2025: impulsado por una inundación de liquidez, alimentado por una peculiar alquimia de dinero y optimismo. Sin embargo, debajo de la superficie reluciente, dos fallas estructurales amenazan con romper la fiesta: el asombroso aumento de corporaciones zombis tambaleándose al borde de la quiebra, y una bomba tecnológica de China que redefine la carrera armamentística de la IA. Esto no es solo una historia de mercado; es una historia humana, un relato de cómo pequeños cambios —hojas de cálculo, chips y secretos— podrían desencadenar un ajuste de cuentas global. Pero en medio del caos, el verdadero innovador en EE. UU. emerge: Tesla (TSLA), cuyos robotaxis y humanoides prometen una economía completamente nueva. Vamos a desglosarlo, con datos como guía y un guiño a los constructores definitivos que podrían salvar el día.

Grafica 1. | Foto: Suministrada por el columnista

Primero, la fiesta. La liquidez es la savia de este optimismo indefinido, la creencia de que el progreso ocurre por accidente, no por diseño. Mira el M2, la oferta monetaria amplia: ha aumentado a $ 21.2 billones hasta esta mañana, 21 de septiembre de 2025, desde solo $ 4.5 billones en 1980. Eso es un aumento de cinco veces, una ola gigante de efectivo que ha mantenido las acciones en alza —el S&P sube un 25 % en lo que va del año, el Nasdaq coqueteando con los 20.000. Los bancos también están en ello, con préstamos y arrendamientos totales alcanzando $ 12.5 billones, un salto del 50 % desde 2020. Esto no es un goteo; es un diluvio, el tipo de abundancia que hace que los inversores apuesten por el mañana sin contar el costo. Los conectores —comerciantes, capitalistas de riesgo, responsables de la Fed— mantienen la música sonando, cada movimiento amplificando el anterior.

Pero toda fiesta tiene sus intrusos. La primera fractura estructural es la economía zombi: corporaciones tan cargadas de deuda que son los muertos vivientes, sostenidas solo por dinero barato. La deuda corporativa no financiera ahora se sitúa en el 45 % del PIB, un nivel que hace eco del estallido de las puntocoms y la Gran Recesión. Desde que comenzaron las subidas de tasas en 2022, la carga se ha hecho más pesada; los pagos de intereses devoran los flujos de caja, y las grietas se están mostrando. Los spreads de alto rendimiento, en un mero 2,71 % esta semana, están más ajustados que la euforia previa a 2008: una señal de fe ciega. Sin embargo, las morosidades en préstamos comerciales han subido al 1,8 %, un 20 % más que los mínimos del año pasado. Esta desconexión —spreads ajustados en medio de defaults en aumento— es el preludio de un ajuste de cuentas. Cuando la música pare, las quiebras se dispararán, eliminando a los no muertos pero sacudiendo los cimientos. No es sí, sino cuándo.

Grafica 2. | Foto: Suministrada por el columnista

Luego viene el segundo cambio, el verdadero momento Sputnik: el avance en preparación de China en una nueva arquitectura potencial para chips de IA que no requiere las máquinas de litografía de ASML ni la magia de 2 nm de TSMC. Tal vez no sea exactamente un chip que hayamos visto aún: algo grande está por venir, ya que la innovación surge de dos fuentes: la necesidad y la curiosidad. Y China tiene la necesidad más significativa, forjada en los fuegos de las sanciones estadounidenses que cortan el acceso a tecnología avanzada. Toma DeepSeek como anécdota precursora: en enero de 2025, esta startup de Shenzhen presentó su modelo R1, entrenado por solo $ 294.000 —una miseria comparada con los miles de millones que queman los rivales estadounidenses. Igualó los mejores benchmarks con una eficiencia implacable, un diseño de Mixture-of-Experts que activaba solo una fracción de parámetros, reduciendo las necesidades de cómputo en un 90 %. Esto no fue suerte; fue el hijo de la necesidad, un presagio de arquitecturas que evaden las sanciones. Para abril, China cortó lazos con ASML y TSMC, apostando por caminos domésticos como litografía impulsada por IA y transistores cuánticos en SMIC, produciendo chips de 3nm sin herramientas EUV. La eficiencia de DeepSeek apunta a lo que viene: diseños baratos, a prueba de sanciones que aprovechan fábricas antiguas para fotónica o computación analógica, haciendo que la infraestructura de IA sea accesible e imparable. El avance de China en una nueva arquitectura potencial para chips de IA. En 2025, investigadores de la Universidad de Tsinghua presentaron el Chip Todo-Analógico que Combina Electrónica y Luz (ACCEL): no solo otro procesador digital, sino un cambio de paradigma que usa fotones para cómputo y transmisión. Este diseño analógico basado en luz evita la necesidad de litografía avanzada como las herramientas EUV de ASML o los procesos de 2 nm de TSMC, dependiendo, en cambio, de una fabricación de transistores de 20 años de antigüedad de SMIC. En pruebas, ACCEL alcanza 4.6 PFLOPS —3,000 veces más rápido que el A100 de Nvidia para tareas de visión de IA— y consume cuatro millones de veces menos energía. Está adaptado para reconocimiento de imágenes, procesamiento de baja luz e identificación de tráfico, computando directamente durante la detección sin el traslado de datos que consume energía de los chips tradicionales.

Grafica 3. | Foto: Suministrada por el columnista

Esto no es incremental; es el salto que inclina la Guerra Fría tecnológica.

La infraestructura de IA, el cuello de botella de billones de dólares, acaba de democratizarse. Los hiperescaladores estadounidenses como Apple y Meta están comprometiendo $ 600 mil millones cada uno en los próximos tres años para centros de datos, parte de un blitz de $ 3,5 billones por parte de los 30 principales jugadores de IA hasta 2027. Microsoft solo invertirá $ 240 mil millones en servidores y silicio; Amazon, $ 300 mil millones. Las redes eléctricas se tensan, los costos se disparan —McKinsey estima el capex global de centros de datos en $ 7 billones para 2030. ¿Pero en China? La arquitectura de DeepSeek funciona con chips Ascend de Huawei domésticos o incluso silicio propio de Tencent, a una fracción del vataje y el impacto en la billetera. Ningún control de exportaciones puede detener esto; es software devorando hardware, eficiencia devorando exceso.

Sin embargo, en medio de este duelo Este-Oeste, el verdadero innovador en EE. UU. no son los hiperescaladores, es Tesla. Los robotaxis de TSLA, que se lanzan en el cuarto trimestre de 2025 con autonomía total, y sus humanoides Optimus, ahora en producción piloto, están listos para crear una economía completamente nueva. Los robotaxis prometen disruptir $ 5 billones en gastos anuales de transporte, reduciendo costos y emisiones, mientras generan un modelo de ingresos basado en flotas que podría eclipsar a los fabricantes de automóviles tradicionales. Los humanoides, con su capacidad para automatizar el trabajo en almacenes y fábricas, apuntan a un mercado laboral de $ 10 billones. Para 2030, los analistas proyectan que TSLA podría alcanzar una capitalización de mercado de $ 2 billones solo de estos monopolios construidos sobre integración vertical y la visión definitiva de Elon Musk, no la difusión indefinida. Esta es la misión lunar estadounidense, un contrapeso a la eficiencia de China con su propio avance de cero a uno.