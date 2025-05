La Gran Apuesta Energética: ¿Golpeará la Disrupción para 2030?

Las Probabilidades: 65–70% para un Cambio Radical

Yo apostaría un 65–70% a que una nueva tecnología sacudirá el sector energético para 2030. Cinco años y medio no es una eternidad, pero es suficiente para que un avance prenda fuego. La historia marca el escenario. Los costos de la energía solar cayeron un 90% entre 2010 y 2020, pero no fue hasta finales de la década de 2010 que empezó a desplazar al carbón. El fracking convirtió el gas de esquisto en una potencia en EE. UU. en la década de 2000, pero necesitó una década para dominar. Los grandes cambios en energía suelen tomar de 5 a 10 años para capturar una porción significativa del mercado. Eso hace que 2030 sea un objetivo plausible.

Los Perros Viejos Ladran Fuerte

Esto no es solo tecnología, es la realidad humana. El gas y el carbón se apoyan en lo que ya existe: gasoductos que no desaparecen, plantas que no cierran y gobiernos obsesionados con mantener las luces encendidas. La adicción de Europa al gas, el hábito del carbón en China y los temores globales por la seguridad energética le dan una ventaja a los combustibles fósiles. La detección de fugas de metano impulsada por IA y un fracking más inteligente hacen que el gas sea más limpio, no más débil. Apostar por la disrupción significa apostar contra un sistema que ha sido rey durante décadas.