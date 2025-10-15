La inercia de la IA: el ascenso retroalimentado por la escasez

Es el tipo de historia que comienza en susurros y termina en truenos: un inventor en un garaje en los años setenta detecta un vacío en el mundo —un portal de bolsillo al conocimiento— y, de repente, el futuro no es un sueño, es un dispositivo.

Avancemos rápidamente a 2025, hemos superado el garaje, adentrándonos en un mecanismo que no solo gira, sino que acelera bajo su propio poder. Los escépticos agitan la bandera de “burbuja”, evocando visiones del naufragio de 2000, donde la conectividad interminable prometía todo y entregaba ecos. Pero aquellos eran chispas dispersas, apuestas indefinidas en “qué pasaría si...”.

Este auge de la inteligencia artificial (IA) no es una rafaga de valorizaciones, es un volante de inercia, preparado por la escasez y girado por fuerzas entrelazadas: empresas comandando flujos, fondos amplificándolos, recompras reciclándolos, capex explotándolos. Los gráficos trazan el encendido: un bucle en que las restricciones no frenan el progreso, lo impulsan, inclinando las acciones tecnológicas hacia un ascenso parabólico. En el agarre de una guerra fría de recursos, donde los átomos forjan los bits del mañana, esto no es manía, es maestría, y el momentum apenas comienza.

El punto de encendido: flujos interconectados en la red Bloomberg

La red de Bloomberg deja al descubierto el punto de encendido, una telaraña de flujos dirigidos donde el hambre de un nodo se propaga a todos. OpenAI se ancla en $ 500 mil millones, pero el nodo de Nvidia domina con $ 4,5 billones, dimensionado por capitalización de mercado en relieve negro crudo.

Flechas verdes de inversión desde Microsoft (infusión de $ 13 mil millones) se arquean hacia compromisos de hardware azul — el compromiso de $ 100 mil millones en chips de Nvidia, el despliegue de GPU de 6 gigavatios de AMD con una opción de 160 millones de acciones.

Líneas de servicio lima se extienden a startups como Harvey AI, lazos de venture rosados atan a Figure AI, mientras que el acuerdo de nube de $ 300 mil millones de Oracle se cierra con “decenas de miles de millones” en gastos de chips de Nvidia. Este gráfico no es caos, es una cascada dirigida, donde la proximidad genera dependencia —un acuerdo inclina al siguiente, convirtiendo rivales potenciales (los “acuerdos” acechantes de Intel) en alimentadores. La escasez es la chispa: el cómputo no es abundante, es el cuello de botella, y la red impone primas, cada flecha curvada un paso en el giro del volante de inercia.

Flujos interconectados en la red Bloomberg. | Foto: Bloomberg

Ampliando el giro: mareas institucionales en el mapa de ETF y fondos

Ese giro se amplía en el mapa bipartito de ETF y fondos, donde las mareas de capital se encuentran con la gravedad de las acciones, creando un tirón demasiado fuerte para la difusión. Gigantes del lado izquierdo —BlackRock en $ 10 billones AUM, Vanguard $ 8 billones— envían bordes ponderados en oro hacia la derecha, participaciones del 7-8% engrosándose hacia Nvidia, 9 % hacia Microsoft. Anclas soberanas como Saudi PIF ($ 900 mil millones) y SNB ($ 900 mil millones) inclinan 5 % hacia Tesla, mientras que SMH ETF sobrecarga al 20 % Nvidia, 15 % TSMC ($ 1 billón). Incluso en medio de tensiones, nodos chinos —Tencent $ 500 mil millones, Alibaba $ 200 mil millones— persisten, etiquetas de mil millones amarillas subrayando la asimetría.

Los fondos no son pasivos, son los conductos de la cascada, un empujón del 1 % de CalPERS inclinando olas de mercado. La concentración no es dilución, es el núcleo del volante de inercia, entradas de la participación del 7 % en Amazon de Vanguard subiendo acciones más alto, acciones más altas atrayendo flujos más densos, la escasez de fab de TSMC inclinando todo hacia momentum de monopolio.

Mapa bipartito de ETF y fondos. | Foto: Macrowise Research

Reciclando el impulso: recompras como la válvula del volante de inercia

Las recompras son la válvula de reciclaje, las barras del gráfico elevándose como posquemadores: pico azul de $ 100 mil millones de Apple, verde de $ 70 mil millones de Alphabet, outlier naranja de $ 60 mil millones de Nvidia: $ 431 mil millones total, pulso constante de $ 10 mil millones de Oracle, el rev silencioso de $ 1 mil millones de Tesla. Anotaciones brillan amarillas contra negro: estas no son soportes para precios flaqueantes, son multiplicadores, encogiéndose la oferta mientras los márgenes de IA (80-90 % bruto) inundan EPS.

La cascada se inclina aquí: recompras compuestas escasez, una acción retirada inclinando ganancias más altas, atrayendo fondos más profundos, alimentando capex más feroz. No es defensa, es el rugido silencioso del bucle, convirtiendo efectivo en velocidad.

Programas de compra de acciones para clientes clave. | Foto: Macrowise Research

El lastre de resiliencia: ratios de efectivo y deuda

Los ratios de efectivo-deuda grafican el lastre, barras verdes estables al 1-4 % (3,5 % de Amazon en $ 85 mil millones, outlier de 4,6 % de Tesla con $ 37 mil millones), susurros rojos de deuda al 0,2-6 % (Nvidia cerca de cero, inclinación calculada de $ 100 mil millones de Oracle). Etiquetas precisas: horda de $ 62 mil millones de Apple, amarra de $ 5 mil millones de Tesla.

Esto no es locura apalancada, es combustible fortificado, outliers como Tesla inclinando de arrastre a impulso. $ 500+ mil millones agrupados no es inactivo, es la reserva de la cascada, lista para encender el gasto adelante.

Los ratios de efectivo-deuda. | Foto: Macrowise Research

Mapeando el incendio: proyecciones de capex y el surgimiento del gasto

Las proyecciones de capex mapean el incendio: barras izquierdas erupcionan, torre púrpura de $ 121 mil millones de Amazon, verde de $ 89 mil millones de Microsoft: total $ 364 mil millones en 2025, anotado al surgimiento.

Línea derecha rayas roja a $ 1,3 billones para 2030, puntos marcando la curva de $ 375 mil millones base. No es quema estable, es el umbral de inclinación, modelos demandando 100x flops, el desembolso de un año inclinando el siguiente a necesidad. El volante de inercia zumba: gasto construye bordes, bordes rinden ingresos (tasa de ejecución de $ 3,4 mil millones de OpenAI), ingresos cascadas de vuelta a construcciones mayores.

Las proyecciones de capex | Foto: Macrowise research

El punto de inflamación: demandas de energía y realidades de recursos

La energía es el punto de inflamación, barras cian del gráfico de demandas saltando IA a 240 TWh para 2030, línea dashed oro de NYC (55 TWh) eclipsada cuatro veces. Rejilla gris parpadea: 2 % poder U.S. hoy, 8 % mañana.

Barras de uranio inclinan feroz —surgimiento lima de 1,386 % de Oklo, rojo 626 % de Centrus—, reactores pequeños inclinando el reinado del carbón a revival de carga base, pactos de Microsoft el primer dominó. Tierra raras cascada desigual: Lynas +177 % en estrangulamientos de imanes, Arafura -35 % un tartamudeo de suministro, bloqueo chino 90 % inclinando fragilidad en frenesí.

Demandas de energía y realidades de recursos. | Foto: Macrowise research

Acciones de uranio. | Foto: Macrowise research

El pedernal: guerra comercial como el acelerante supremo

La guerra comercial es el pedernal, curbs de China 2025 en tierras raras (disprosio, galio) e imanes la chispa que inclina escrutinio de exportación a sitio. Acciones saltaron 5-10 % en el edicto, volatilidad la señal de la cascada. No es mera fricción, es reordenamiento de recursos, clamps de chip U.S. inclinando monopolio de minas de Beijing en contraataque. Cómputo (rebanada global 12 % de TSMC) y energía (reservas de uranio en bajos de década) no son sidelines, son la arena, un curb inclinando primas a outliers de Lynas, baluartes de TSMC. Diversificación rezaga años; el volante de inercia gira más caliente, escasez el acelerante supremo.

Burbujas se desinflan cuando cascadas reversan, historias superando sustancia. Este volante de inercia inclina adelante: fondos cascada entradas, recompras reciclan velocidad, capex enciende fosos, restricciones cascada primas. ¿Ascenso parabólico? La matemática de monopolios, donde una inclinación engendra infinidad.