La señal de humo: cómo una bocanada de carbón cambió imperios, y por qué la electricidad podría hacerlo de nuevo

Imagine, por un momento, una mañana brumosa en el mar del Norte, en algún momento antes de los cañones de agosto de 1914. Un acorazado británico, el pináculo de la ingeniería naval, avanza hacia el horizonte. Pero desde millas de distancia, su posición es delatada, no por radar ni espías, sino por una simple columna de humo negro que sale de sus motores a carbón. Ese humo era más que un escape; era una vulnerabilidad, un faro que gritaba “¡Aquí estoy!” a cualquier submarino o acorazado enemigo. Winston Churchill, entonces primer lord del almirantazgo, vio esto no como una peculiaridad de ingeniería, sino como una catástrofe estratégica. En 1911, impulsó un cambio radical: convertir la Marina Real del carbón al petróleo.

El petróleo quemaba de manera más limpia, más caliente y sin esa señal de humo reveladora, permitiendo que los barcos viajaran más lejos, más rápido y con mayor sigilo. Como nota un historiador, el petróleo tenía el doble de contenido térmico que el carbón, lo que significaba calderas más pequeñas y un rango duplicado. Esto no se trataba solo de eficiencia, se trataba de supervivencia en una era en la que la supremacía naval significaba poder global.

Pero aquí está el giro: la decisión de Churchill no solo ganó batallas, redibujó el mapa del mundo.

La Primera Guerra Mundial, a menudo enmarcada como un choque por alianzas europeas, tenía una corriente subterránea de control energético. El carbón había impulsado la era industrial, alimentando fábricas y ferrocarriles, pero el petróleo era el futuro.

¿El desmembramiento del Imperio otomano? En parte, un arrebato británico de los campos petroleros de Mesopotamia, asegurando suministros para su nueva flota. El fin de la guerra vio a Gran Bretaña y sus aliados dividiendo el Medio Oriente, no solo por prestigio, sino por el oro negro. La geografía dictaba los términos —el petróleo estaba enterrado en arenas distantes, lejos de la Gran Bretaña rica en carbón—y la tecnología emancipaba a los vencedores, convirtiendo el líquido viscoso en poder imperial.

Esta transición dio origen a nuevos imperios, no de reyes, sino de corporaciones. Entran las ‘Siete Hermanas’, el cartel de gigantes petroleros que dominaron la mitad del siglo XX: Anglo-Persian Oil (más tarde BP), Royal Dutch Shell, Standard Oil of New Jersey (Exxon) y otros. Controlaban el 85 % de las reservas mundiales a finales de los años sesenta, dictando precios y políticas desde salas de juntas en Londres y Nueva York.

Las fortunas explotaron. La Standard Oil de John D. Rockefeller, desmantelada en 1911 pero renacida en pedazos, lo convirtió en el hombre más rico vivo, su riqueza atada a los pozos estadounidenses que brotaban. Al otro lado del globo, los hermanos Nobel —sí, los del premio— se aventuraron a Bakú en Azerbaiyán, construyendo oleoductos y tanqueros que convirtieron el petróleo ruso en una fortuna familiar que rivalizaba con la de Rockefeller.

Y luego vino la convergencia: el petróleo se encontró con el automóvil. El Model T de Henry Ford, devorando gasolina, transformó el petróleo de un combustible naval en un producto básico para el consumidor, creando la industria definitoria del siglo XX. Los autos no eran solo transporte; eran libertad, estatus, suburbios. El petróleo no era solo energía; era la sangre vital de la modernidad. Pero el reinado del petróleo no habría escalado sin otra revolución silenciosa: la electricidad. Financiada por titanes como J. P. Morgan, quien respaldó las invenciones de Thomas Edison y fusionó compañías para formar General Electric en 1892, la electricidad impulsó las refinerías, oleoductos y líneas de ensamblaje que hicieron posible el imperio petróleo-auto. Era el facilitador invisible, convirtiendo el crudo en combustible usable y las fábricas en máquinas zumbantes.

Avancemos un siglo, y la historia no se repite —está rimando, con un zumbido eléctrico en lugar de un rugido humeante—. Hoy, estamos en medio de otro pivote energético: del petróleo a la electricidad, proveniente de hidroeléctrica, nuclear y renovables. La geografía aún juega el rol de tirano, pero la tecnología es el liberador una vez más. Considere a Estados Unidos en 2014, en el pico de la revolución del esquisto. El fracking desbloqueó vastas reservas, impulsando la producción de petróleo estadounidense a más de 13,6 millones de barriles por día para julio de 2025 —un nuevo récord, convirtiendo a América en el principal productor mundial.

Esto destruyó el viejo oligopolio, donde la OPEP dictaba las reglas. Ahora, la oferta es difusa y la demanda está concentrada —especialmente en China, el mayor importador de petróleo del planeta, absorbiendo 11,1 millones de barriles diarios en 2024—. China quiere petróleo barato, y con proveedores fragmentados, los precios deberían mantenerse bajos. Pero hay un truco: vulnerabilidad en la cadena de suministro. La debilidad en los precios del petróleo es evidente en los cambios interanuales para el crudo Brent, que han mostrado volatilidad con caídas significativas —durante el último mes a octubre de 2025, los precios cayeron un 3,67 %, y están un 17,32 % por debajo en comparación con un año atrás, rondando entre $ 64-69 por barril—. Como se ilustra en el gráfico adjunto de cambios interanuales en el precio del petróleo Brent desde 1987 en adelante, estas fluctuaciones subrayan las presiones estructurales que mantienen los precios reprimidos en medio de una oferta abundante.

El estrecho de Malaca, un angosto canal entre Indonesia y Malasia que es el talón de Aquiles energético de China. Más del 80 % de sus importaciones de petróleo serpentean a través de este punto de estrangulamiento, vulnerable a bloqueos por rivales como India o Estados Unidos. Es el equivalente moderno de la columna de humo de Churchill, una debilidad evidente en un sistema por lo demás formidable. El presidente Xi Jinping lo sabe; es por eso que China ha ido “todo adentro” en la transición energética, imprimiendo dinero para construir alternativas. Los números son asombrosos: en 2024, China invirtió $ 818 mil millones en su cambio energético, más del doble que el resto del mundo combinado, representando más del 40 % de la capacidad renovable global. Solo el viento y el sol generaron 2.073 teravatios/hora en los 12 meses hasta junio de 2025, superando a todas las otras fuentes limpias como hidro y nuclear. ¿Presas hidroeléctricas? Se están expandiendo, pero las granjas solares están explotando; China comisionó tanta PV solar en 2023 como el mundo entero en 2022. ¿Nuclear? Docenas de reactores en construcción. ¿Y subsidios para vehículos eléctricos? Masivos, impulsando un boom en que los EV ahora dominan las ventas domésticas, convirtiendo compañías como BYD en jugadores globales.

Así como el petróleo convergió con los autos para crear Rockefellers —impulsado por la fuerza facilitadora de la electricidad— esta era eléctrica está dando origen a nuevas convergencias: autonomía y robótica, respaldadas por el nuevo facilitador del poder de procesamiento y los chips. La electricidad reemplaza al petróleo como la fuente energética central, pero los chips —semiconductores que impulsan la IA y la computación— son la electricidad moderna, la fuerza invisible que optimiza redes inteligentes, predice flujos energéticos y permite una distribución eficiente. Compañías como Nvidia y TSMC son la nueva General Electric, sus cerebros de silicio impulsando todo, desde centros de datos hasta baterías de EV. La demanda por estos chips está disparándose, como se refleja en el crecimiento de exportaciones de potencias semiconductoras como Taiwán y Corea del Sur.

En Taiwán, las exportaciones de semiconductores aumentaron un 37,4 % interanual en agosto de 2025, alcanzando niveles récord en medio de la demanda de IA. De manera similar, las exportaciones de semiconductores de Corea del Sur saltaron un 22 % en septiembre de 2025 a un récord mensual de $ 16,6 mil millones. El gráfico adjunto de cambios interanuales en las exportaciones de Taiwán y Corea del Sur destaca esta volatilidad y crecimiento, reflejando los booms impulsados por la tecnología que paralelan la revolución automovilística de antaño.

¿Y los robots? Están reemplazando la revolución automovilística como la convergencia definitoria. El auto autónomo —piense en el Full Self-Driving de Tesla— no es solo un vehículo; es el primer robot multipropósito, navegando, decidiendo, adaptándose. De ahí, es un salto corto a los bots de almacén de Boston Dynamics o las fábricas automatizadas de Alibaba. Estos no son gadgets; son la fuerza laboral del mañana, creando fortunas para aquellos que los adoptan. ¿La capitalización de mercado de Tesla? Más de un billón de dólares en picos, construida sobre baterías, IA y chips.

Los nuevos gigantes energéticos no controlarán campos petroleros; poseerán la red —utilidades que dominen la fusión nuclear o vastos arreglos solares, todos orquestados por el poder de procesamiento—. Este cambio se amplifica por el apetito insaciable de energía de la IA misma: las proyecciones muestran que la demanda global de electricidad de centros de datos se duplicará a alrededor de 945 TWh para 2030, con la IA impulsando gran parte del aumento. Solo en Estados Unidos, la demanda de energía de centros de datos de IA podría crecer 30 veces a 123 GW para 2035. Como se muestra en el gráfico proyectado de demanda energética de centros de datos impulsada por IA, este aumento exponencial —de unos 500 TWh en 2026 a más de 1,400 TWh para 2035— señala tensiones en la red y nuevos puntos calientes de competencia, haciendo eco de las demandas de infraestructura que una vez impulsaron el dominio del petróleo.

¿Y las finanzas? El siglo XX vio el ascenso de los bancos centrales, con financistas como J. P. Morgan financiando el boom eléctrico que impulsó la infraestructura de la era del petróleo. Hoy, es descentralizado: crypto y blockchain, evitando bancos para valor peer-to-peer. Bitcoin no es solo oro digital; es el equivalente monetario del fracking —desbloqueando riqueza fuera de los puntos de estrangulamiento tradicionales—.