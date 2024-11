La última batalla del silicio: el ascenso de la computación cuántica

Los inicios de una revolución tecnológica

Sin embargo, hemos llegado al auge de la era de los semiconductores. Los avances extraordinarios que marcaron el siglo XX están alcanzando sus límites en el XXI. Lo que nos trajo hasta aquí ya no será suficiente para el futuro, y la industria, al igual que el mundo que alimenta, se encuentra en una encrucijada.

La edad dorada de los semiconductores

ASML: la empresa neerlandesa con un monopolio en la litografía ultravioleta extrema (EUV). Sin ASML, compañías como TSMC, Intel y Samsung no pueden fabricar los chips que hacen posibles la inteligencia artificial, el 5G y la supercomputación.

Broadcom vs. Huawei: la batalla por la infraestructura 5G se ha convertido en la nueva carrera armamentista. Broadcom lidera la creación de componentes que permiten redes más rápidas y fiables, mientras que Huawei simboliza las ambiciones de China de dominar el mercado global del 5G.

Los límites de los semiconductores

El próximo gran salto no vendrá de exprimir más al silicio, sino de repensar completamente cómo calculamos.

El amanecer de la computación cuántica

A medida que los semiconductores alcanzan sus límites, emerge una nueva era: la computación cuántica. No se trata solo de una evolución, sino de una revolución.

Esto no es solo una carrera tecnológica, sino también geopolítica. La computación cuántica redefinirá industrias, la seguridad nacional y hasta las estructuras de poder global.

Del pico al amanecer

Este no es solo un cambio tecnológico; es un cambio humano. Las empresas y naciones que dominen esta transición no solo liderarán industrias, sino que moldearán el futuro de la humanidad. Porque al alcanzar el pico de los semiconductores, debemos recordar que el pico no es el final, sino el comienzo de algo nuevo: la computación cuántica.