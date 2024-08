No te cases

Diana tiene 14 años y se casó con un tío porque su mamá no podía mantenerla. Su tío tiene más de 50 años, pero se quedó viudo hace poco y necesita quien le cuide la casa y lo “acompañe”. Se casó legalmente, cuando a los catorce años no hay conciencia ni de que quieres hacer cuando seas grande.

Esto quiere decir que los casos como el de Diana no son aislados, son parte de una normalización que como sociedad no quisiéramos ver, pero existe. Hace poco me enteré de que estaba sonando una nueva propuesta de ley para que esta aberración no siga sucediendo en un país tan golpeado por la violencia y la pobreza.