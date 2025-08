Reforma laboral: ni chicha ni limonada

Acabamos de cerrar el primer mes de ejecución de la Ley 2466 de 2025, la llamada “reforma laboral”. Quizá estemos ante el proceso legislativo más tortuoso en la historia reciente del país. No por su contenido técnico, sino por el contexto político que la rodeó.

El Congreso, dócil y sin mayor resistencia, aprobó una reforma que no consultó la realidad del mercado laboral, que ignoró la creciente informalidad y que, como se nota en una lectura sencilla de su texto, fue hecha a las carreras.

Pero el problema no es solo económico, porque ahora a los aprendices se les paga como trabajadores, pero se les exige como estudiantes. Una contradicción que desincentiva su contratación y los convierte en “colaboradores” sin funcionalidad real.

Hoy, ante la incertidumbre de tener que adaptar espacios físicos o esquemas laborales para atender estas situaciones, algunas compañías optan por no contratar personas que manifiesten necesidades de acompañamiento emocional o familiar. Lo que antes se resolvía con buena fe y solidaridad, hoy se convierte en una fuente de temor. Y el temor, inevitablemente, genera discriminación.

Finalmente, aunque no ha entrado en vigor la cuota de contratación de personas con discapacidad, no existe en el país el número suficiente de personas para cumplirla. La medida no consultó la realidad del mercado ni las necesidades de las personas con discapacidad. Nadie se preguntó si esas personas están disponibles, si desean o pueden trabajar en los sectores obligados. Se impuso una cuota sin diagnóstico, sin planeación, sin estrategia.