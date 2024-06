Son momentos difíciles, estamos en problemas. Eso me dijo Santiago cuando le pregunté cómo iba el negocio. Para ir más allá de lo obvio, le pregunté si había solución al momento que estaba pasando en su vida. Me confesó que no estaba en sus manos generar una respuesta, pero que al menos su actitud podría hacer el cambio. Lo sentí tranquilo en su respuesta, bastante maduro desde la última vez que lo vi en una sesión de coaching .

Le pregunté a Santi cómo había logrado aplicar el estoicismo a su vida cotidiana. Y me habló de los principios que había decidido apropiar en todos los actos de su vida. Me los resumió (de memoria) así:

Me enfoco en lo que puedo controlar: Esto implica dirigir la atención y energía hacia lo que está en mis manos cambiar. Dejar de preocuparse por lo que no se puede influir.

Después de escuchar a Santiago de una manera tan clara y de corazón, me quedé con la sensación de alegría y orgullo de que él estuviera viviendo así su proceso. Cuando lo conocí hace unos años era ansioso y se quejaba de todo. Normalmente, la culpa era de los demás y no lograba fluir a pesar de su gran inteligencia. El estoicismo lo enseñó y él se había dejado enseñar.

“Elige no ser perjudicado, y no te sentirás perjudicado. No te sientas herido, y tú no lo has estado”, Marco Aurelio.