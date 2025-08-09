Suscribirse

PORTADA

Ed. 2248

Revista Semana

9 de agosto de 2025, 6:19 a. m.
2248
2248 | Foto: Semana

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Los futbolistas colombianos, al alza en el mercado internacional. Estos son los fichajes que han protagonizado

2. Exclusivo: el Gobierno Petro perdió el control de la frontera con Ecuador, hoy en manos de una peligrosa red criminal que amenaza la soberanía. SEMANA se internó en ese territorio sin ley

3. SEMANA revela el expediente de otros crímenes de alias el Costeño, quien planeó el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Un mexicano, entre las víctimas

4. “Negociación criminal”: la Corte Suprema de Justicia revela detalles del acuerdo corrupto de los congresistas con el Gobierno Petro y la UNGRD

5. Estos son los detalles de la peligrosa confrontación entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa. Lo que está en juego para ambos países

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Semana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.