16 de agosto de 2025, 6:32 a. m.
1. ¿Y ahora qué? Colombia no se repone del doloroso magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Esto es lo que podría venir para el país

2. “Ver a Alejandro, al lado del féretro de su papá poniéndole una rosa, fue desgarrador”: María Carolina Hoyos habla del vacío de Miguel Uribe Turbay en la vida de su sobrino

3. El otro ángel de Miguel Uribe: esta es la historia de Delia Jaramillo Hoyos, la esposa del padre del precandidato presidencial

4. Exclusivo: SEMANA revela un documento que advierte que un fiscal recibió detalles de un atentado contra Miguel Uribe Turbay, 13 días antes del ataque en Bogotá

5. El senador republicano Bernie Moreno habló con SEMANA y lanzó una advertencia: “Estamos en el final de la tiranía de Nicolás Maduro”

