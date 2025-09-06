Suscribirse

PORTADA

Ed. 2252

Revista Semana

6 de septiembre de 2025, 7:11 a. m.
2252
| Foto: semana

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Exclusivo: Los chats secretos de la Dian. SEMANA publica los mensajes de WhatsApp que enredan a Alfredo Saade, Armando Benedetti, Efraín Cepeda y Vladimir Fernández

2. Clara Rojas habla del libro que escribió sobre su mamá: “Una revista SEMANA fue mi mayor tesoro en cautiverio”

3. Esta es la ficha clave en el escándalo de las chuzadas a Marelbys Meza. Se trata de un mayor de la Policía, quien habría hecho el montaje para perseguirla

4. Escándalo de tierras involucra a un poderoso gobernador y a un sacerdote que confesó que se gastó la plata con un joven “amigo”

5. David Racero, en la mira: el Ministerio de Trabajo le puso la lupa al congresista del Pacto por denuncias en su fruver

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Semana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.