Suscribirse

PORTADA

Ed. 2260

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Revista Semana

1 de noviembre de 2025, 6:01 a. m.
2260
| Foto: semana

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Escándalo: estos fueron los porcentajes para repartirles contratos de la UNGRD a los congresistas que apoyaron las iniciativas del Gobierno Petro. “20-20-20-10-10-10”

2. El apetito de Wadith Manzur: así presionó ese congresista al Gobierno Petro para obtener su ‘tajada’ en la UNGRD, según la confesión de María Alejandra Benavides

3. “Mantenerlos felices”: la orden el Ministerio de Hacienda para corromper a los congresistas y garantizar los votos de la Comisión de Crédito Público

4. Los contratos para el senador Julio Chagüi eran una prioridad del exministro Luis Fernando Velasco en el saqueo a la UNGRD, según confesó María Alejandra Benavides

5. Exclusivo: el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla tenía un “mapa” de los congresistas ‘favoritos’ que apoyaban sus iniciativas en el Congreso a cambio de contratos. Así lo confesó su exasesora

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Semana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.