Lo que recomienda Financial Times para leer en vacaciones

La temporada de vacaciones es una buena época, no solo para descansar y relajarse, sino también puede ser momento para ponerse al día en lecturas clave para la vida o profesión; además de ser uno de los mayores aportes al intelecto. Es claro que este es un hábito que no debe perderse ni siquiera cuando se está en la playa, pues la lectura es la mejor forma de ganar conocimiento que posteriormente puede ser aplicado para el logro de mejores resultados ya sea en materia personal o laboral.

The Financial Times realizó una selección de textos de negocios que van desde temas de innovación, pasando por el colapso de Theranos –la empresa que prometía revolucionar la industria médica–, hasta cómo las mujeres musulmanas desafían los tabúes y destruyen los estereotipos. Estos son algunos de los textos recomendados.

The age of agile- Stephen Denning

El exejecutivo del Banco Mundial analiza detenidamente las empresas, desde Barclays hasta Microsoft, para ver cómo aplican las lecciones de las nuevas empresas de Silicon Valley. Valora cómo el movimiento Agile, que genera mejoras en calidad, innovación y velocidad de comercialización, se está extendiendo rápidamente a través del mundo corporativo.

Fifty million rising- Saadia Zahidi

La autora viajó desde Indonesia hasta Pakistán, su tierra natal, para examinar cómo las mujeres musulmanas desafían los tabúes y destruyen los estereotipos a medida que adquieren mayor independencia y avanzan en el trabajo y la educación. En muchos de sus ejemplos, la tecnología los libera para lograr una mayor autonomía, a pesar de las restricciones anticuadas.

Bad blood: secrets and lies in a Silicon Valley startup - John Carreyrou

Cuenta la historia del crecimiento y posterior colapso de Theranos, la startup multimillonaria de biotecnología. En 2014, la fundadora y CEO de Theranos, Elizabeth Holmes fue halagada porque a través de su empresa prometió revolucionar la industria médica. Carreyrou califica a esta firma como el fraude corporativo más grande después de Enron, un proyecto de ambición en medio de las audaces promesas de Silicon Valley.

Meltdown: why our systems fail and what we can do about it - Chris Clearfield y András Tilcsik

Analiza cómo la complejidad causa fallas en todo tipo de sistemas modernos, desde las redes sociales hasta los viajes aéreos. Este práctico y entretenido libro revela cómo se pueden evitar las crisis en los negocios y la vida. Destacan las paradojas del progreso: aunque los sistemas modernos nos han dado nuevas capacidades, se han vuelto vulnerables a crisis inesperadas e incluso a corrupción y mala conducta.

New power - Jeremy Heimans y Henry Timms

Este es un análisis convincente de cómo evolucionan los movimientos auto-organizados de abajo hacia arriba, y de los riesgos y oportunidades de su "nuevo poder" para los activistas, las empresas y los gobiernos. La exploración de los autores valora cómo las formas de trabajo del viejo poder varían desde el uso de las redes sociales por parte de Isis hasta el estilo de Donald Trump.