Bogotá se transforma en un polo de inclusión educativa, productiva y científica

“Hay que entender que los proyectos de vida de las personas difieren y no todos quieren pasar por la universidad sino formarse en oficios que no solo los realice, sino que les ofrezca la oportunidad de progresar. Por ello se necesita construir un sistema de formación para el trabajo muy robusto y de alta calidad. Hay jóvenes que quieren ser, por ejemplo, cosmetólogos o conductores, y nosotros tenemos que otorgar las oportunidades para que tengan una muy buena formación”, explicó Víctor Saavedra, director de Atenea.

Sin embargo, no solo basta con fomentar el tránsito a la educación posmedia, también es necesario que Bogotá siga siendo el principal polo de desarrollo económico del país. Eso se logra direccionando la economía capitalina hacia la Cuarta Revolución Industrial. “Si no nos enfocamos en la ciencia, la tecnología y la innovación, no se crearán empresas competitivas, y por ende no habrá oportunidades de empleo ni aumento en el crecimiento económico. Por eso, desde la Alcaldía estamos buscando dinamizar el ecosistema de ciencia tecnología e innovación de la ciudad”, precisó Saavedra.