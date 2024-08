¿Qué universidades públicas de Colombia no exigen puntaje del Icfes para ingresar?

Sin embargo, no todas las universidades del país se rigen por este criterio. Algunas instituciones educativas tienen su propio examen de admisión, lo que significa que, independientemente del puntaje Icfes obtenido , lo que realmente cuenta es el resultado en la prueba específica de la universidad.

Universidades públicas sin requisito del Icfes

Aunque en ciertos casos el puntaje de las Pruebas Saber no es determinante para el ingreso, esto no exime a los estudiantes de presentar dicho examen al finalizar el bachillerato. Entre las universidades que no exigen un puntaje Icfes específico y que aplican sus propios exámenes de admisión se encuentran: