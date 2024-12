Desde hace mucho tiempo, el negocio multimillonario en la publicidad ha operado bajo este principio fundamental: encontrar el problema y disponer de un producto o servicio para su solución. Por lo general, cuando el inconveniente es práctico, la solución se limita a, por ejemplo, mostrarla en un espacio publicitario y ponerla disponible en algún formato comercial.

Pero cuando el problema se liga más a lo emocional, la solución se convierte en algo básico o elemental, y le guardamos lealtad casi que toda la vida. Sabemos que una bebida cola nos trae momentos de felicidad; que tener un automóvil alemán es el resultado del éxito, o incluso nos recuerdan que tenemos momentos inigualables que no tienen precio, pero no nos tenemos que preocupar porque para todo lo demás existe una tarjeta de crédito. En sí, los vendedores y publicistas más brillantes saben cómo llegar al corazón y a las emociones; y en épocas de alta vulnerabilidad como esta, estamos realmente expuestos.

No debemos olvidar que, si bien hemos tenido imágenes de postal a nivel mundial como la libre circulación de la fauna en zonas residenciales o carreteras, como momentos agradables y necesarios para el respiro del ecosistema en el planeta, también tenemos un sombrío panorama en donde los sistemas de atención médica no garantizan a profesionales de la salud, equipos de protección básicos contra el virus o sueldos justos, o que no hay suficiente dinero para pagar a los trabajadores, que no paran de aumentar las cifras del desempleo, que pueden crecen las restricciones para la circulación de personas, que muchos no tienen que comer, etc.

Y, en realidad, lastimosamente muchos de estos problemas no son noticia de interés. A varios de ellos los ignoramos todos los días, porque hoy nos gana la premura por hacer que nuestra propia vida funcione. Pero, justo ahora, esta pandemia ha desatado también una gran pausa y nos dio una oportunidad única: ver lo que realmente pasa si el mundo se detiene y si nosotros somos capaces de ajustarnos a los cambios, o si solo ansiamos volver al día a día.

No pasemos por alto que, en medio de nuestra melancolía, esta oportunidad la aprovecharán miles de marcas en todo el mundo. Será una campaña nunca antes vista, promovida incluso por los mismos gobiernos, en la que gastaremos y creeremos en cualquier cosa, en un intento por quitarnos de encima la incómoda sensación que deja esta pandemia.

Hemos leído que el COVID-19 no es tan letal si se compara al AH1N1, que las cifras de contagio no fueron tan altas si se comparan con otros países de la región, que a pesar del aumento del desempleo y de la recesión económica, una reforma tributaria será necesaria, que para la polución no hay remedio que valga, o que la desigualdad no existe porque el virus no dejó que personas sin hogar perecieran en plena calle.

El gaslighting en épocas de pandemia es una realidad, un tanto abstracta. Y una vez empiece a aclararse el panorama actual, las estrategias publicitarias para reforzar la idea de que el impacto del virus en realidad no fue tan alto, o para promocionar productos que garantizarán la normalidad que dicen que añoramos estallarán frente a nosotros. Todo un artificio al que sugiero su completa atención.