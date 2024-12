El marketing es una brillante forma que inventamos los humanos para distorsionar y embellecer la realidad. Despreciamos a veces productos maravillosos gracias a las baratijas que ofrece la creatividad industrial. Esta es la tragedia que vive la miel de abejas, un producto fantástico, hoy masivamente reemplazado por el syrup, un jarabe procesado. Veremos por qué preferir la verdadera miel de abejas tiene un valor social, económico, y moral sumamente poderoso y sostenible.

Se ha dicho por doquier que las poblaciones de abejas están en crisis y, que no tener abejas pondría en riesgo nuestra seguridad alimentaria. No tener polinizadores como abejas y abejorros sería un desastre de escala mundial, y lo que sucede en la Amazonia va en esa dirección. Dicho de otra forma, esas frutas bonitas, gordas y jugosas que ustedes a veces encuentran, no existirían en esa forma sin polinización. Aquí entran profundos debates como el del glifosato y la quema de bosques, pero hay otros, tan obvios en el día a día, que ignoramos por no tomarnos el tiempo de entender la naturaleza. La tragedia de la miel de abejas está instigada por su más agresivo sustituto: el syrup.

En una charla que di recientemente sobre la economía de la miel, me sorprendió como varias familias se acercaron a comentar que no conocían bien la diferencia y que sus hijos pedían siempre syrup. Claro, las empresas de miel nunca tendrán el poder marketero que tiene la industria del syrup, y justo por eso vi en la socialización del tema de las abejas un aporte que se debe expandir.