La Ley de Financiamiento se cayó por una torpeza imperdonable en el trámite, y aunque Duque dijo que “no hay que jugar a la política con la economía”, la verdad es que lo técnico tiene que ser riguroso y el Gobierno no lo fue. Los magistrados no podían darle el visto bueno a una chambonada.

¿Quién responderá por el desastre en el Congreso? No será el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; ya sabemos que él hace lo que se le viene en gana, Duque no lo manda, y entre más lo critiquemos, más se atornillará en el cargo. Tenemos ministro para rato haciendo estragos, mientras el dólar toca los 3.500 pesos, y el desempleo, que va en doble dígito, se convierte en una tragedia para los colombianos, especialmente, para los más jóvenes.

A propósito, del desempleo sabe poco Carrasquilla, porque cuando los reporteros le preguntaron sobre el tema, con desprecio y desparpajo les respondió que aún no sabía por qué se disparó, ni cómo enfrentar el fenómeno. Lo que sí sabe el ministro es jugar Mil Palabras en el celular, como evidenció María José Pizarro esta semana cuando publicó una foto de Carrasquilla en plena partida, en medio del debate de presupuesto en la Cámara.

Carrasquilla es solo uno de los problemas de Duque. En el fondo, aquí hay una verdad incontrovertible: el Gobierno lo está haciendo muy mal. Falta rigor, compromiso, experiencia y sentido común. Falta una cabeza que dirija y guíe, falta alguien que actúe con determinación. Aunque lo vemos, está en Palacio, viaja por el mundo, a veces hace alguna alocución y lleva más de un año en el poder, he llegado a la triste conclusión de que el presidente Duque es como un holograma, como una ilusión, su mandato no tiene fondo, no tiene cuerpo, todo lo sobrepasa. ¡Aquí falta gobierno! Duque ganó las elecciones por un golpe de suerte y las consecuencias son evidentes. A pesar de su preparación y su buena reputación en el mundo político, la verdad es que nadie daba un peso por él, de cara a la presidencia, pero ganó, gracias a los votos de Uribe, al desgaste de Santos y a que su contendor en segunda vuelta fue Gustavo Petro.