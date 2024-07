El mito del real

Acaba de empezar la edición 74 de 'la Liga', el campeonato profesional de primera división en España. Y de nuevo parten como favoritos Real Madrid y Barcelona. Para todos la gran pregunta es si por fin Florentino Pérez logrará su tan anhelado triplete Liga, Copa del Rey y Champions. Esta es la quinta presidencia de Pérez y la mejor nómina del mundo aún no supera su propia historia.



Su quinta contratación galáctica ha sido Owen, la joven estrella del Liverpool, adquirido por la modesta suma de 12 millones de euros, y la cesión del canterano Núñez. En principio el inglés pareciera no tener cupo en el once inicial; adelante los blancos tienen a Ronaldo, Raúl y Morientes. Todo indica que fue un golpe de suerte, pues Owen finalizaba contrato en 2005 y quedaría libre. Para el Liverpool esta era la última opción de ganar algún dinero. El inglés aún está en formación, solo tiene 24 años y no logró romper la supremacía del Arsenal y el Manchester en la Premier Ligue.



Owen es el cuarto 'balón de oro' en ingresar a la nómina madrilista. Figo, Zidane y Ronaldo completan el cuarteto dorado. Ese fue el compromiso de Pérez como candidato a la presidencia del Madrid en 2000, contratar cada año una reconocida estrella del fútbol. Y así lo ha hecho desde entonces, cuando le asestó un golpe de orgullo al Barcelona llevándose a su estelar jugador de ese momento Luis Figo.



Luego, cada año fue añadiendo los citados balones de oro, a los que sumó en el año 2003 a otro inglés, David Beckham, menos galardonado pero de gran 'vitrina' mediática, especialmente en el mercado asiático, donde la camiseta con el 23 a la espalda -el mítico dorsal de Michael Jordan- se vende por millares. Y muy en contra de su proyecto inicial de contratar estrellas pero del medio campo hacia adelante, la desastrosa campaña 2003-2004 lo obligó a incorporar dos de los mejores defensas del mundo, Walter Samuel -argentino- y Jonathan Woodgate -inglés-. No hay equipo de fútbol en el mundo con una nómina tan estelar. Sus once titulares juegan en las respectivas selecciones nacionales y en el banco quedarían al menos otros dos seleccionados. Eso sin contar las renuncias de Figo y Zidane a sus selecciones, pero imprescindibles aún en sus países. Cuando se juegue fecha de eliminatorias al mundial 2006, Camacho, el director técnico 'blanco', se puede ir de vacaciones.



Desde 2000, cuando se inicia la época Pérez, el equipo 'merengue' ha conquistado dos ligas, una Champions y una Intercontinental, aparte de algunos trofeos menores. Pero estos resultados aún están lejos de superar las campañas de los años 55 a 59 con cinco copas de Europa consecutivas y las 'Ligas' del 61 al 65 y del 86-90 dominadas sin interrupción. Ningún otro equipo español lo ha logrado, ni el Barcelona de Cruyff, plantado en cuatro. Esos tres lustros avasallantes en Europa y España han sido definitivos para hacer del Real Madrid una verdadera leyenda. Tanto que Ronaldo pagó parte de su traspaso del Inter con tal de jugar en el Madrid, caso excepcional en el mundo del fútbol para una estrella que ganaba mejor sueldo con los milaneses.



La afición blanca, a pesar del fracaso en la pasada temporada y del despido poco ortodoxo de Hierro y Del Bosque, adora a Florentino. Firma autógrafos como si formara parte del primer equipo. Y nunca en público da declaraciones discordantes. Este ingeniero madrileño, nacido en el 47, casado y con tres hijos, vio de niño al Madrid coronarse 'Rey de Europa' con sus cinco copas consecutivas. Dejó en el 81 los cargos públicos y se dedicó a la construcción en el sector privado. En el 94 perdió su primera aspiración a la presidencia blanca. Tuvo paciencia y a pesar de enfrentar en 2000 a Lorenzo Sanz, que como presidente acababa de ganar Liga y Champions, se presentó con su proyecto 'galáctico' y le ganó el pulso a Sanz. Reelegido en julio por abrumadora mayoría, inicia un nuevo cuatrienio con amplio respaldo. Y eso que la pasada temporada dejó una marca negativa nunca vivida por los 'blancos': cinco partidos consecutivos perdidos, ocupando un cuarto lugar en la Liga, lo que los obligó a jugar fase previa de 'Champions', algo de muy mal recibo entre sus aficionados.



El espectáculo ha comenzado. El 29 de mayo de 2005 sabremos si Real Madrid o Barcelona, los eternos favoritos -45 títulos entre los dos- confirman los pronósticos basados en las nóminas millonarias o si Deportivo la Coruña, Valencia o Atlético de Madrid vuelven a romper la hegemonía. Desde el 84, cuando el Athletic de Bilbao se coronó campeón, ningún otro equipo diferente a los cinco mencionados ha roto la tradición. Sería inaceptable para la afición 'merengue' otra campaña consecutiva sin 'Liga' o 'Champions'.



Por ahora las alarmas han sonado. La supercopa de España que enfrenta al campeón de la Copa del Rey frente al campeón de Liga la ha ganado el Zaragoza, en detrimento del superfavorito Valencia. El mismo Zaragoza, que en la final de la Copa del Rey derrotó al Madrid jugando el segundo tiempo con un hombre menos. Y en la Intertoto, previa a la Copa de la Uefa, Villarreal apeó al favorito Atlético de Madrid, lo que significa perder seis millones de euros. De ese tamaño son las cifras en el fútbol de élite.



