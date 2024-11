El informe anual del progreso del Compromiso Global para la Nueva Economía del Plástico, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), reveló que la reutilización equivaldrá a una reducción en el consumo de plásticos vírgenes de al menos 1,1 millones de toneladas para 2025.

“Esto representa un ahorro de CO2 equivalente a sacar más de 350.000 autos de la carretera. Sin embargo, se debe hacer mucho más y a mayor velocidad para lograr los objetivos de 2025”, señala el informe.

Además, hace un llamado a que las empresas, principalmente, y las personas empiecen a reutilizar los envases.

“Si no actuamos, para 2040 el volumen de plástico en el mercado se duplicará, el volumen anual de plástico que ingresa al océano será casi el triple y las existencias de plástico oceánico se cuadriplicarán. El reciclaje no es suficiente para evitar esto, debemos eliminar el plástico que no necesitamos”, añade.

La directora de la Red del Pacto de Plásticos en la Fundación Ellen MacArthur, Thais Vojvodic, habló con El Tiempo y le dijo que empresas como Unilever, Natura Cosmetics, L’Occitane, entre otras, han aumentado el contenido reciclado.

En este sentido, el informe señala que, para lograr una economía circular, es necesario frenar el crecimiento de la cantidad de material que necesita circular.

Sin embargo, el reporte mostró que los principales gobiernos están tomando medidas.

“Estamos convocando a la industria para aumentar rápidamente los esfuerzos para reducir envases de uso único y eliminar los tipos de envases que no contribuyen a poner en práctica el reciclaje a gran escala”, dijo la líder de la iniciativa Nueva Economía del Plástico en la Fundación Ellen MacArthur, Sander Defruyt.

“Sabemos que la industria no puede promover el cambio por sí sola y estamos convocando a los formuladores de políticas públicas para que creen las condiciones propicias, además de incentivos y de una estructura internacional, para acelerar esta transición”, añadió.

El reporte indicó que se han realizado progresos en dos ámbitos: la incorporación de contenido reciclado en la fabricación de envases plásticos y la eliminación de los elementos problemáticos que se reconocen con mayor frecuencia, como los envases de PS y PVC, los pigmentos negros de humo, las bolsas de plástico de un solo uso y las pajitas plásticas.