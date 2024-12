El revolucionario puente diseñado hace 500 años por Leonardo da Vinci recreado por ingenieros del MIT

500 años después de la muerte de Leonardo da Vinci, su talento sigue deslumbrando. Estudiantes de ingeniería y arquitectos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) hicieron una réplica de un ingenioso puente diseñado por Da Vinci y que jamás se construyó en su época.

El puente no solo resultó ser viable, sino que su construcción hubiera revolucionado la ingeniería de hace cinco siglos. Da Vinci diseñó el puente en respuesta a un llamado realizado en el año 1502 por el sultán Bayezid II, que quería uno que conectara la ciudad de Estambul con una urbe vecina, Galata. Da Vinci ya era un artista e inventor conocido en esa época y envió una propuesta en una carta al sultán acompañada de un boceto. El diseño no fue seleccionado, tal vez porque el sultán no quiso arriesgarse con una propuesta tan diferente. Pero investigadores del MIT quisieron constatar si el puente de Da Vinci habría funcionado.