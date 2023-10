“Los invito a no generar divisiones y peleas”: el llamado de Wilson Ruiz a los demás candidatos a la Alcaldía de Cali

“Si me eligen como su alcalde, prometo que desde el primer minuto del 1 de enero de 2024, utilizaré todo mi conocimiento y experiencia para conformar un bloque anticorrupción. No me quedaré en la denuncia porque me encargaré de buscar la captura y judicialización de cada uno de los corruptos que desangraron la ciudad de Cali”, dijo.