Una de las tareas más difíciles a la hora de emprender es ponerle precio a su producto o su trabajo, y es que al emprender, casi siempre lo hacemos con poco dinero y en estos momentos es mucho más evidente; entonces, nos vemos en la obligación de bajar los precios o permitir que el cliente nos pague lo que él cree que vale nuestro trabajo.

En mis entrenamientos, acostumbro decirles a mis alumnos que no podemos vender con hambre pues, si lo hacemos así, los clientes se aprovechan; por esta razón, al momento de emprender, debemos tener en cuenta todos y cada uno de los aspectos que por la pasión o el desespero de iniciar no podemos ver.

Lea también: Las cuatro hélices que propone Marcus Dantus para potenciar los emprendimientos

Después de muchos años como emprendedor y de muchos errores en el ejercicio, quiero compartir con usted estas ideas, que pueden evitarle muchos disgustos y frustraciones.

No invierta todo su dinero en la producción

Sin importar cuál es su capital inicial, debe hacer un plan financiero en el que incluya lo que necesita para mantenerse mes a mes. ¡Por favor!, póngale precio a todo lo que utiliza en la elaboración del producto o servicio, incluyendo el café, el internet, la energía eléctrica y hasta la ayuda de su familia; eso le permitirá saber el valor de su producto y así evitará regalarlo.

No le dé pena ofrecer su producto

Nadie le está haciendo un favor al comprarle; si su producto cumple los mínimos estándares de calidad, los clientes están recibiendo un beneficio al comprarlo. Si usted piensa de esta manera, empezará a valorar ese esfuerzo que está haciendo y no perderá dinero regalándolo.

Todos ofrecen sus productos, desde Apple hasta Coca Cola; si usted siente pena de ofrecer y promocionar el suyo, empezará a perder dinero más pronto de lo previsto.

Escoja a sus clientes

Una buena forma de mantener el flujo de dinero es seleccionando muy bien a su cliente. Un cliente que paga a 90 días no es un lujo que pueda darse un emprendedor; un cliente al que toque rogarle o ponerle una vela a cada santo para que pague, es mejor dejarlo pasar. El desespero de vender no puede llevarlo a entregar su producto a quien no lo valore.

El amor es ciego

No se enamore de su emprendimiento, ese es el error más común de un emprendedor fracasado: el amor por su idea es tan grande que no le permite saltar del barco antes de que se hunda. Una empresa nace para generar utilidad; si no lo está haciendo, evalúe rápido y tome las medidas que sean necesarias. Finalmente, si usted es emprendedor, podrá empezar de nuevo.

Visite: Una colombiana que brilla en Chile trae su ‘app‘ de servicios de belleza al país

No pierda el objetivo

Su objetivo no es que lo conozcan, su objetivo es vender; sí, vender tanto que usted pueda ser independiente financieramente. Si dentro de la estrategia para cumplir ese objetivo está que lo conozcan, ¡perfecto!, pero el foco no puede perderse, de lo contrario luego se lamentará.

Que su empresa sea millonaria

En América Latina vemos a muchos emprendedores con vida de ricos, pero los estados financieros de su empresa no están muy bien. El problema radica en que, en ocasiones, emprendemos para cumplir nuestros caprichos. Por eso, en el primer buen negocio que tenemos, corremos al concesionario para sacar un carro del año y luego nos vemos en problemas cuando tenemos que decidir si pagar la cuota de carro o pagarles a los proveedores.

Para terminar, y solo como un dato que puede interesarle, cada palabra escrita en este artículo no son más que experiencias de este emprendedor apasionado que día a día sigue aprendiendo y que ha decidido compartirlas para que usted no se estrelle tanto como yo.

Estoy convencido de que los nuevos millonarios del mundo serán latinoamericanos, somos una raza especial, de personas valientes, con principios y decididas a poner todos nuestros dones y talentos al servicio de los demás.

*Experto en neuroventas, liderazgo, emprendimiento y felicidad.

Recomendado: Empresarias crean comunidad virtual de emprendimiento para mujeres en Colombia