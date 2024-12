Hoy existe un concepto que está de moda en el mundo de los negocios: machine learning. Esta tecnología es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en el análisis de datos para identificar patrones y tomar decisiones con una pequeña participación humana.

Pero, aunque todos quieren usarla, pocos son los que se han puesto a la tarea de desarrollar esta tecnología y presentar soluciones eficientes. Los emprendedores y las nuevas generaciones son los pioneros en esta materia. Aquí algunas historias de éxito en el país.

Mejorando las fuerzas de venta

Aunque muchas marcas cuentan con una estrategia comercial muy bien cimentada, al ponerla en marcha no todas logran obtener los resultados deseados. Y no porque no cuenten con una fuerza de ventas y un equipo que les ayude a cumplir dichos objetivos, sino porque no tienen una herramienta que les permita evaluar si efectivamente la estrategia se está llevando a cabo.