Aprovecha las oportunidades que te da la industria

Con respecto a nutrirte de la industria, debes asistir a eventos relacionados con la misma, registrarte o seguir por redes sociales a las revistas especializadas y periódicos, reunirte con un mentor una vez al mes y leerte un libro o una investigación relacionada con este tema por lo menos cada dos meses (esto suena bastante, pero es poco, grandes emprendedores como Bill Gates leen 50 libros al año). Cuando se habla de libros y eventos de emprendimiento, ten presente que, si bien debes tratar de leer y asistir a lo que más puedas para estar en constante aprendizaje, estos no cubren las necesidades mencionadas de nutrirte de tu propia industria.

Cuando sientas que has cumplido con los requisitos de nutrirte, empieza a participar activamente en tu industria para volverte un jugador clave de ella. Se conferencista o tallerista, paga por stands en eventos, saca artículos en revistas, blogs o redes sociales, haz parte de grupos y actividades de network de tu industria, crea alianzas, etc. Respecto a las competencias de emprendimiento, la recomendación es participar máximo en una por año, ya que ellas te distraen bastante del propósito más importante que es crear una empresa, pues los ejemplos abundan en cuanto a emprendedores que se dedican a ganar competencias y se olvidan de cumplir sus hipótesis de crecimiento, olvidando de esta manera avanzar en los siguientes pasos para construir una empresa de verdad. Asegúrate que esto no te suceda.