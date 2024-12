Según informó Financial Times, la compañía ha visto un significativo incremento en el volumen de llamadas y correos electrónicos de pequeñas y grandes empresas que han optado por dejar el alquiler de las oficinas para reducir gastos en medio de la emergencia.

“La tasa de ocupación del grupo cayó a aproximadamente el 64% a principios de abril. Una persona advirtió que la caída aún no explicaba las consecuencias económicas completas de la crisis y el aumento de cancelaciones por las que la compañía todavía está ceñida”, afirmó el medio.

Esto ha llevado a la compañía a ofrecer beneficios a algunos clientes y renegociar algunas condiciones para otros con el objetivo de retener la mayor cantidad de clientes posible. Pero, según informó Financial Times, aún con estos esfuerzos muchas compañías han decidido no negociar con la compañía y han tomado medidas como la cancelación de los pagos durante un mes.

WeWork no se ha pronunciado al respecto.

¿Qué pasa en Colombia?

El país no es ajeno a la situación que vive WeWork a nivel mundial. En las últimas semanas se han conocido varias denuncias de pequeñas, medianas y grandes empresas que están inconformes con el tratamiento que le ha dado la compañía a la crisis por el coronavirus.

Muchos de ellos denuncian cobros arbitrarios, falta de claridad con las medidas y protocolos de bioseguridad, así como una ausencia total en la renegociación de las condiciones de los contratos.

John Morales tiene un contrato de alquiler con la compañía de una oficina de ocho puestos en la que funciona su oficina de abogados. A raíz de la pandemia han visto disminuir sus ingresos y el aislamiento los obligó a no hacer uso de la oficina.

Asegura que ante la situación que están viviendo la única oferta que recibió de WeWork es que la mensualidad del mes de mayo se difiera sin intereses a tres meses y se pagara de forma proporcional junto con la mensualidad de cada mes siguiente. “Están tratando la situación de forma distinta. Saben que algnos van a seguir pagando porque les da miedo y pereza demandar. Pero algunos llevaremos esto hasta el final”, dijo Morales.

Morales afirma que en su caso no pagó el mes de abril hasta que la compañía acceda a renegociar unas condiciones que se ajusten a la realidad y al hecho de que “durante por lo menos dos meses nos vimos impedidos legalmente de utilizar la oficina”. “La respuesta de la compañía fue que no cedían en nada y el jueves a las 2:00 a.m. me enviaron una carta en la que terminaban unilateralmente el contrato y diciéndome que había perdido el depósito en garantía que me tienen de 10,5 millones”, afirmó.

Carlos Serrano tiene arrendada una oficina en el WeWork de la Calle 26 en Bogotá, asegura que sin poder ir a la oficina por decreto presidencial, ha tenido que responder por la oficina y los servicios que no están disfrutando y que les ofrece WeWork en su membresía. “Ellos dicen que tienen el edificio abierto y que debemos pagar completo el arriendo. Dicen que el decreto presidencial no les toca porque ellos no ofrecen arriendo sino membresía y nos obligan a pagar completo”, aseveró.

También señala que WeWork está vendiendo espacios perjudiciales para los miembros, ya que estos no tienen más de 20 centímetros de separación por cada puesto y el distanciamiento que debe existir es de 2 metros. “Siguen vendiendo su negocio y sin protocolos de bioseguridad”, afirmó.

La misma situación vive Lorenzo Márquez Krüger. Cuenta que están intentando hacer lo posible por mantener a flote la compañía en medio de la incertidumbre y la principal decisión para mantener el empleo fue reducir algunos gastos, entre ellos prescindir de una oficina que tienen en WeWork en la ciudad de Medellín. “Les solicitamos la terminación anticipada del contrato, amparados en la emergencia sanitaria declarada en el país y ante la imposibilidad de poder ir a trabajar a este lugar. Pero nos encontramos que nuestro contrato no es por arrendamiento, sino por prestación de servicios, membresía”, dijo.