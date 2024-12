Las llamadas camionetas pick up son herramientas de trabajo y como tal deben cumplir con normas establecidas por las autoridades de tránsito y movilidad. Por eso es importante tener en cuenta que existen restricciones y que, si bien algunas de ellas parecen obvias, se deben cumplir a cabalidad para evitar dolores de cabeza.

De hecho, las pick up son matriculadas como vehículos particulares y por ello están cobijadas por la misma normativa establecida para este tipo de automotores. Hay que recordar, por ejemplo, que la restricción de movilidad (pico y placa) incluye camionetas cerradas de transporte de pasajeros o mixto de servicio particular, con tipo de carrocería platón (pick up).

La movilidad de las ciudades y poblaciones depende de las alcaldías locales y son las mismas las que dictan dichas normas. Claro está que existe un mecanismo legal para que este tipo de modelos pueda transitar en las ciudades con menores restricciones, pero para ello el propietario o la empresa deben hacer los trámites ante las autoridades de tránsito y optar por una placa que le permita prestar un servicio especial.

No se debe olvidar, de igual manera, que cuando se transportan mercancías se genera una acción de cargue y descargue, y que la misma debe hacerse en las zonas establecidas para tal fin, para no interferir con el tránsito normal de la cuadra, lo que podría acarrear una sanción de las autoridades. En ese mismo orden de ideas, por tratarse de transporte de mercancía y otros elementos, también hay restricciones de horarios, por lo que se requiere conocer con antelación cuáles son los rangos de los mismos. La multa por cometer cualquiera de estas dos infracciones equivale a 8 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es decir, a $234.100.

De otro lado, cuando una marca lanza un modelo lo hace cumpliendo con unos parámetros de configuración con los que se establece el número de pasajeros que puede albergar el habitáculo y, de igual manera, sus capacidades de carga y volumétrica. Llevar mercancías con la puerta del platón abierta, por ejemplo, es una maniobra penalizada con la inmovilización de la pick up, más una multa de 30 SMDLV, equivalentes a $877.800, porque pone en peligro a otros actores de la vía.

Otra posibilidad que tienen las pick up es el uso de remolques pequeños, que son vehículos no motorizados, los cuales deben estar dotados de luces reflectivas tanto para el freno como para las direccionales. Si no exceden una tonelada de capacidad, la normativa aclara que no se hace necesaria la matrícula. Se requiere, eso sí, de un sistema de enganche seguro.

Es importante considerar que la longitud, teniendo en cuenta la de la camioneta, no debe superar los 12,6 metros, y que el ancho y la altura del tráiler tienen un límite de 2,6 y 4,2 metros, respectivamente.

Los de mayor capacidad están clasificados como remolques y semirremolques y el artículo 46 del Código Nacional de Tránsito establece que los mismos deben inscribirse en el Registro Nacional Automotor (RUT).

Incumplir normas como las anteriores no solo puede acarrear sanciones económicas, sino que también puede poner en riesgo el comportamiento del vehículo y, así mismo, el desgaste de sus piezas, lo que afectaría directamente la productividad. La ficha técnica o el manual de propietario pueden servir de guía para evitarlo: el bolsillo se protege con buenas prácticas y decisiones inteligentes.