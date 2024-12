BM MÉXICO

Banco Mundial otorgó préstamo a México por US$1.000 millones

El Banco Mundial otorgó un préstamo a México por US$1.000 millones en medio de la pandemia de coronavirus, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador, enfático en que durante su Gobierno no aumentará la deuda pública, dijo este lunes que se trata de una operación de rutina. De acuerdo con AFP, el mandatario aseguró que esta "se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas". "Nosotros seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales; no la aumentamos el año pasado y este año queremos que no aumente con relación al PIB", agregó.