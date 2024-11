NOMBRAMIENTOS

Santiago Borda reemplazará a Felipe Ferreira en la Gerencia de GM Financial

Luego de seis años y ocho meses en el cargo, Felipe Ferreira renunció a la Gerencia General de GM Financial Colombia. La Junta Directiva de la entidad nombró al colombiano radicado en México, Santiago Borda, como nuevo gerente general. Borda viene de desempeñarse como director sénior de Ventas, Mercadeo y Productos de GM Financial México. El ingeniero industrial de la Universidad de los Andes lleva ocho años vinculado a GM Financial y ha ocupado diferentes posiciones como chief financial officer en GM Financial Brasil, tesorero para Suramérica y gerente de Liquidez y Financiamiento para Chile y Colombia.