Esto es lo que recomiendan los expertos para invertir el próximo año

Acciones: aún hay espacio

La desaceleración global y la moderada recuperación de la economía local no han tenido un gran impacto en las acciones colombianas, que terminaron como una de las mejores inversiones en 2019. El principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia, Colpcap, se valorizó más del 20 por ciento durante este año. No obstante, para analistas como Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia de Davivienda Corredores, las acciones colombianas siguen luciendo baratas y aún no reflejan el crecimiento patrimonial y de rentabilidad que han tenido las compañías en los últimos años. Por esto, recomienda invertir en acciones como Ecopetrol, Celsia, Grupo Energía Bogotá, Grupo Sura y Construcciones El Cóndor.

El promedio de los analistas espera una valorización del Colcap alrededor del 9,4 por ciento, con un rango entre el 5 y el 15 por ciento. No obstante, recuerdan que la inversión en acciones tiene un nivel de riesgo alto y que hay que diversificar dado que persisten grandes incertidumbres sobre la economía mundial y local