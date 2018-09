El regreso de Marvel

Aunque escribió durante la época del boom latinoamericano, a la literatura de Marvel Moreno (1939-1995) la marcó el realismo descarnado desde sus experiencias como hija de la élite costeña. Sus textos develaron la hipocresía, la represión y la violencia en la vida de las mujeres colombianas, a partir de una escritura influenciada por Virginia Woolf y William Faulkner. Pero su nombre no es tan conocido en Colombia. Publicó una novela, En diciembre llegaban las brisas, y tres libros de cuentos. “Yo entré a estudiarla en los años noventa y me sorprendí cuando fui a Europa y encontré todo el material que había sobre ella. Ya habían hecho seminarios dedicados solo a Marvel”, dijo a SEMANA Diana Ospina, escritora y docente. La existencia de Moreno estuvo marcada por el lupus que la mató, su exilio voluntario en Francia y las dificultades para que sus escritos lograran una mayor atención. Encontrarla en las librerías nacionales siempre fue difícil y sus libros de cuentos no se conseguían desde 2001. Pero Alfaguara, después de reeditar su novela en 2014, acaba de lanzar una compilación de 27 cuentos de la autora colombiana. “La idea es ponerla de nuevo donde debe estar. Entre los grandes de la literatura reciente del país”, aseguró Gabriel Iriarte, director editorial de Penguin Random House.

