Estos son los nuevos protagonistas en el escándalo de reventa de boletería en eliminatorias Rusia 2018

No cesa el escándalo por las nuevas revelaciones de la forma en la que la Federación Colombiana de Fútbol y sus directivos, controlaban a su antojo la boletería por debajo de la mesa mientras miles de aficionados pasaban horas enteras haciendo fila en las taquillas o intentando comprarlas por internet.

El expediente en el que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirma la multa contra Ramón Jesurún, y sus compañeros de comité directivo, Álvaro González y Andrés Tamayo, deja al descubierto nuevos protagonistas.

Se trata de Helmuth Wenning, y Renato Damianni, su amigo y colega de negocios en el mercado de transferencia de futbolistas: ambos se volvieron célebres por Colombiagol, considerada una de las agencias de jugadores más poderosa del país y que ha manejado, entre otros, a Rafael Santos Borré, Michael Ortega, Adrián Ramos y Víctor Cantillo.

Pues bien, las pruebas en poder de la justicia citan una serie de correos electrónicos, en la que los dos empresarios conversan sobre la posibilidad de comprar unas boletas, pero no saben si quien finalmente les puede ayudar es Elías Yamhure, responsable del manejo el contrato a la sombra, o Luis Bedoya, entonces presidente de la Federación de Fútbol.

De hecho, el correo es muy específico sobre las localidades en las que quieren obtener las entradas y Helmuth Wennin le escribe a Renato Damianni pidiendo ayuda sobre el tema en términos muy puntuales.

“Niño, necesito comprar para amigos unas 40 boletas en las filas que están exactamente debajo de nuestro palco, pero Elías me dijo que parece que la Federación es la que decide; mira si LB puede hacerte el favor. No pido que me regalen ni una, sino que me las vendan por fis. Sector 17, 18 de la fila Q, 18 de la fila P, 4 de la fila R.”

La gestión de Luis Bedoya fue inmediata, y le escribió un correo electrónico a Rodrigo José Cobo Morales, quien entonces fungía como director general de la Federación Colombiana de Fútbol, para indagarle sobre la disponibilidad de las boletas para los dos agentes de futbolistas.

“Rodri: ¿Qué es ese sector y por qué Yamhure les responde esto?”

Enseguida, Cobo le responde a Bedoya aclarándolo que no tienen entradas para poder gestionar la solicitud de Wennin y Damianni.

“Jefe del Sector 17 no tenemos ninguna boleta, ni de cortesía, ni de compra. Elías, seguro por no quedar mal con sus amigos y conocidos, le dice eso a la gente; pero si usted me autoriza, lo llamo y le pido que deje de estar diciendo cosas que no son”.

El cruce de correo deja varias cosas en claro: Primero, que Luis Bedoya, presidente de la Federación —hoy procesado por la justicia de Estados Unidos por el escándalo de corrupción de fútbol a nivel mundial, conocido como Fifa Gate— estaba al tanto de que quien manejaba las boletas por debajo de la mesa era Elías Yamhure, tal como lo sabían Jesurún y sus colegas multados.

Pero, además, la serie de correos confirma lo que era entonces un secreto a voces: Si alguien cercano al mundo del fútbol, quería tener boletas para los partidos de la eliminatoria, no tenía necesidad de desgastarse comprándolas por internet o haciendo fila en las taquillas. Bastaba entenderse con Elías Yamhure, o alguno de los integrantes del Comité Ejecutivo, como Luis Bedoya y el propio Jesurún.

De hecho, la sentencia es contundente al respecto, pues asegura que “los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol tuvieron conocimiento y control sobre el manejo de la boletería. Por ello, identificaron que quien manejaba el asunto desde el punto de vista operativo era el señor Elías José Yamhure Daccarett (representante legal de Ticket Ya) quien, como se puede inferir de los diálogos anteriores, seguía instrucciones de la federación”.