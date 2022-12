Juan Manuel Santos reta a Estados Unidos como no lo hizo cuando era presidente y se la juega por legalizar la coca en Colombia: “¿A cuenta de qué le vamos a pedir permiso?”

En el panel de la presentación del último libro del senador Ariel Ávila, el expresidente Juan Manuel Santos, quien como ministro de Defensa y mandatario combatió las drogas en colaboración con Estados Unidos, cambió por completo su opinión sobre los peligros de legalizar todas las sustancias. Ahora afirma que no hay que pedirle permiso al país norteamericano, el cual ha inyectado recursos y personal para fortalecer la lucha contra el narcotráfico.

“Tengo una diferencia con Ariel, porque usted dice que es imposible legalizar la coca. Yo digo que no es imposible legalizar la coca. ¿Que Estados Unidos no nos va a dejar? Pero, ¿a cuenta de qué le vamos a pedir permiso a Estados Unidos? No, o que Europa nos va a prohibir que nosotros legalicemos la coca para no seguir en esta tragedia”, dijo Santos en su intervención.

Previo a esto, el exmandatario recordó su tiempo como ministro de Defensa del expresidente Álvaro Uribe y luego durante sus dos periodos presidenciales.

“Fue una guerra que a mí me tocó adelantar a nombre del Estado colombiano como ministro de Defensa y presidente. Me tocó asperjar más hectáreas que cualquier otra persona en la historia del mundo, porque Colombia es uno de los únicos países que asperja, y que después lo suspendí como presidente”, indicó.

Además, recordó que incautó cargamentos “sin precedentes“ y firmó la extradición de más de 1.453 narcotraficantes a Estados Unidos. “Nadie ha extraditado a tanta gente”, agregó.

“Después de todo eso, me convencí de que estábamos en una bicicleta estática. Estábamos en una política totalmente equivocada. Me convertí y ahora soy un promotor de abolir la prohibición en el mercado de las drogas”, manifestó el exmandatario.

También recordó que hace dos semanas, la Comisión Global de Políticas de Drogas hizo un informe sobre Colombia recomendando la legalización de todas las drogas, incluyendo la cocaína.

“La Comisión de la Verdad, que escuchó a miles y miles de víctimas de este conflicto de los últimos cincuenta años, llegó a la misma conclusión. Toda la violencia que hemos vivido, toda la tragedia que hemos vivido, se relaciona en una u otra forma con el narcotráfico. Con esa plata maldita que genera el negocio del narcotráfico”, indicó.

Santos tocó el tema de la crisis en crimen organizado en la región: “Hablo con todos los mandatarios y me dicen que están que no saben qué hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reunirse todos, cambiar las convenciones de Naciones Unidas, porque eso es lo que lo impide, y regular el comercio de las drogas. Eso es lo único que va a permitir que la paz total sea exitosa”, sostuvo.

De acuerdo con el expresidente, la paz total del Gobierno debería ir acompañada de “esa medida audaz”, que también calificó como “impopular”.

“Audaz, pero necesaria. A mí también me decían que es que la paz con las Farc era imposible. (...) Era lo que había que hacer y ahora hay que hacer eso. Legalizar el comercio de las drogas para la paz total”, indicó, asegurando que cree que la paz con el ELN funcionará porque “a Maduro le conviene”.