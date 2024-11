“La tauromaquia está más viva que nunca”: el torero Luis Bolívar se estrena como empresario en la Feria de Cali

SEMANA: Hace unos años no se hacía corrida el 30 de diciembre…

L.B.: El año pasado no se hizo y haremos también el festival, que hace rato no se hacía y en el que habrá figuras del toreo, que es lo más importante.

“Los taurinos no somos violentos ni asesinos, eso es una falta de respeto para quien gusta de la tauromaquia”: César Rincón

Contexto: “Los taurinos no somos violentos ni asesinos, eso es una falta de respeto para quien gusta de la tauromaquia”: César Rincón

L.B.: Sí, creo que es muy importante. La Corte siempre actúa con independencia y acá no será la excepción. Deben prevalecer los derechos de los taurinos, es importante que no se polarice más porque ya el país vive bastante odio y rencor. Gracias a este sector se sigue generando educación, bienestar y salud. Hay un gran ejemplo que es el Hospital de Manizales, gracias al toro de lidia se atienden 8.000 niños mensualmente gracias a la Feria de Manizales, no sé qué otro sector haga lo mismo.