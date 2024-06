“No fundé un periódico para volverme rico”, asegura Jesús Oviedo Pérez, fundador de La Nación

JESÚS OVIEDO: Indudablemente, cumpliendo con nuestro eslogan: “La noticia independiente”. Esa es la tarea que me propuse como fundador. Este medio de comunicación está al servicio de todos, no se pueden tener preferencias, se debe informar con verdad, basados en la investigación. Tenía claro que mi mayor éxito sería tener un excelente equipo de periodistas, reporteros, fotógrafos, graficadores, y nos dedicamos a buscarlos. Tuve que traer periodistas de otras partes de Colombia, porque no había programas de periodismo. Me asesoré de empresas en diseño y esto nos ayudó a innovar en el formato tabloide, que muy pocos medios manejaban. Otro pilar fundamental para que exista es mantener motivado al equipo de trabajo. Me esmeré siempre por enseñarles no solo como profesionales, sino para la vida.