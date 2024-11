Además del aumento de los salarios, el acuerdo implica mejoras condicionales centrales, entre otras cosas vacaciones y horas de trabajo. Para los trabajadores nocturnos, se reduce el número de horas incluidas en un trabajo a tiempo completo.

Por su parte, un empleado que haya recibido un máximo de 14 días de vacaciones durante junio a agosto recibirá dos días de vacaciones adicionales pagados durante el año y una suma de US$565.

En el acuerdo, que beneficia a más de 400.000 trabajadores de la salud, están incluidas enfermeras auxiliares, cuidadoras de niños, asistentes de la salud, entre otras.

La negociación fue liderada por el sindicato de trabajadores municipales de Suecia, Kommunal, y el presidente del gremio, Tobias Baudin, dijo: “Estos son aumentos salariales reales que se pueden ver en la billetera. Ahora estamos elevando el estatus de algunas de las profesiones más importantes y dominadas por mujeres de Suecia”.

Suecia registra más de 135.000 casos de coronavirus y casi 6.000 muertos. Por tal razón, las autoridades sanitarias del país recomendaron evitar las aglomeraciones, reducir el contacto, no usar el transporte público y no concurrir en espacios cerrados, con el fin de evitar un rebrote del virus, ya que en Europa se está viviendo la segunda ola de coronavirus y varios gobiernos están tomando medidas como reconfinamientos.

Suecia registró durante la primera ola de coronavirus una de las tasas de mortalidad más altas de Europa. Sin embargo, el país no recomienda el uso de tapabocas, ya que, según las autoridades sanitarias, es una medida que no es eficaz para reducir el numero de casos. No obstante, sí recomiendan lavar constantemente las manos.

El director de la Agencia Sueca de Salud Pública, Johan Carlson, aseguró que los confinamientos no son una vía para seguir y que se debe crear una estrategia en la cual las personas puedan llevar una vida lo más normal posible y que las personas la acepten y sigan.