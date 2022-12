Es tiempo de festejar

Muchos de estos festejos tienen su origen en prácticas indígenas o africanas que se mezclaron con el catolicismo . Hoy estos eventos sirven para bailar de todo, probar comidas opíparas y beber desde jugos de frutos exóticos hasta licores artesanales que no venden en ningún supermercado.

Por supuesto, cada departamento de Colombia tiene en sus agendas muchas actividades para estas fechas. Basta con darles una visita a las páginas web o las redes sociales de las secretarías de Turismo para encontrarse con rumbas como las Fiestas del Coco en Necoclí (Antioquia), el Festival de Luces de Villa de Leyva y el Aguinaldo de Tunja (ambos en Boyacá, que no se reducen a la noche de las velitas ni a las novenas navideñas) o el Festival Llanero de Villavicencio (Meta), por mencionar apenas unos pocos.

Hay que entender que esta época también es importante para reunir familias que se separan por motivos laborales o académicos , así que cada ciudad brinda más de un plan, por lo general gratuito y apto para todo público. Desde alumbrados navideños en las calles principales hasta conciertos al aire libre, no hay excusa para quedarse viendo televisión en la casa. Eso sí, lleve paraguas porque si algo ha definido a 2022 es la lluvia.

Por ahí dicen que no hay persona más triste que la que no baila y es que en Colombia no hace falta “saber bailar” (lo que sea que eso significa) para vivir a fondo las parrandas. Con llevar el ritmo es suficiente para gozarse chirimías, fandangos, papayeras, raymis, sanjuanitos, picós o cualquier concierto o sistema de sonido.