Regresan las ferias y carnavales colombianos como en los viejos tiempos. Así se preparan músicos y artistas para los eventos de final y comienzo de año

Diego Andrés Chaves forma parte del Carnaval de Negros y Blancos desde que tenía 13 años. Ha estado vinculado de muchas formas, principalmente como integrante de la Fundación Cultural Indoamericano, que reúne artistas, músicos, danzantes y zanqueros, y participa del carnaval en la modalidad de colectivos coreográficos. Este año Diego Andrés representará a Pericles, el personaje que decreta el inicio de esta fiesta que se celebra todos los años en la ciudad de Pasto, Nariño.

Para Chaves esta edición es especial, porque representa el regreso del carnaval después de las restricciones impuestas por la pandemia, durante la cual la cifra récord que había alcanzado el país de 4,53 millones de turistas en 2019 cayó a 1,40 millones.

“Aquí todo el mundo está esperando volver a la senda que no se recorre desde 2020. De hecho, el lema de este año es ‘Vuelve y juega el carnaval’. Por fin vamos a poder participar del desfile y mostrar nuestras obras”. Sin embargo, precisó, este retorno no solo emociona e impacta a los grandes artistas que presentan sus carrozas, los disfraces individuales, las murgas o los diferentes colectivos, “también a los empresarios, los hoteles, la administración pública, la señora que vende en la carretica, los espectadores; todo el mundo está esperando que se reactive otra vez ese espacio tan anhelado y querido”.

El lema de esta edición del Carnaval de Negros y Blancos es ‘Vuelve y juega el carnaval’. - Foto: Cortesía CorpoCarnaval

Los artistas llevan un gran peso y lo saben. Por eso, los carroceros invierten mucho tiempo en dibujos y bocetos, y suelen tener un fin de año atípico, “porque los días fuertes son los últimos de diciembre y los primeros de enero. Es cuando tienen que terminar las obras”, explicó Chaves.

En el caso de los colectivos coreográficos, los ensayos empiezan desde febrero. Son montajes con 200 artistas, para los que se requiere de su dedicación todo el año. “Y cada espectador lo que alcanza a ver es una muestra de 30 segundos, es decir, el 1 por ciento de todo lo que hay detrás”. La puesta en escena, en realidad, es la materialización del componente social que hay detrás de la elaboración de cada obra o motivo.

“Es hermoso poder ver familias completas alrededor de los artesanos ayudando en su taller; las personas que no pueden apoyar en la parte plástica porque no tienen habilidades, colaboran haciendo el café o preparando la comida, organizando la logística, llevando la contabilidad de la carroza. Y no es un trabajo, es solamente del 2 al 6 de enero, y en algunos casos ni de todo el año. Para los artistas representa toda una vida de dedicación y creación”, precisó Chaves.

Y es que las ferias y fiestas que inician en diciembre y continúan en enero, y febrero, y se van dispersando a lo largo del año, representan una pasión ineludible para quienes detrás de bambalinas hacen que Colombia brille en cada uno de estos encuentros. Para Viviana Vargas, integrante de Delirio, el reconocido show de salsa, esta ha sido la plataforma de crecimiento personal y artístico más grande que ha tenido en 20 años de carrera como bailarina.

“Y la Feria de Cali es el evento que enmarca a la ciudad como un referente de la salsa en el mundo. Por eso, para poder rendir en ambos escenarios, nos preparamos durante todo el año. No se trata de una temporada. Ensayamos semana tras semana sin parar. Hace poco, por ejemplo, llegamos del Festival Mundial de Salsa y ya debemos continuar con todo el montaje de la feria”, contó.

El ‘Rey Momo’

Ser parte de los carnavales, ferias y fiestas de Colombia es mucho más que cumplir con un rol; se trata de una vocación que, en algunos casos, incluso, se hereda de generación en generación. Es el caso de Sebastián Guzmán, quien a sus 61 años recibió la noticia de haber sido elegido como el ‘Rey Momo’ del Carnaval de Barranquilla 2023. “Esta es la figura que lleva todo el peso de la tradición cultural, es el encargado de salvaguardar el arte que nos caracteriza como barranquilleros, es una persona del pueblo para el pueblo, que conoce sus alegrías, sus tristezas y que defiende sus raíces y tradiciones”.

A sus 61 años, Sebastián Guzmán fue elegido como el ‘Rey Momo’ del Carnaval de Barranquilla 2023. - Foto: Óscar Berrocal

Este era un sueño que, inconscientemente, mantuvo guardado por más de 40 años en lo profundo de su corazón, mientras ejercía funciones como bailarín, preparador de reinas, logística y asistencia de los anteriores reyes momos del carnaval.

“Soy de quienes creen que el tiempo de Dios es perfecto, y este año algunos amigos me dijeron que ya era hora de que yo fuera el ‘Rey Momo’. Hicimos un video y tuvo muy buena acogida en las redes sociales y por la junta directiva. Esto lo asumo con mucho orgullo, alegría, pero sobre todo con humildad”.

La vocación de Sebastián trasciende la fiesta y se concentra en generar un cambio social en su comunidad. Tiene un hogar de bienestar donde atiende a 13 familias en condiciones vulnerables y hace parte del Programa Campamentos Juveniles, en los que se trabaja para que los jóvenes se conviertan en líderes positivos. “Hace poco vivimos una situación difícil por la fuerte ola invernal y un grupo de estudiantes de un barrio pobre logró reunir de sus meriendas cierta cantidad de dinero y aportaron más de 100 bolsas de mercado para ayudar a las personas que habían perdido sus viviendas. Eso es un cambio”, concluyó.

Lea también: Cuidado con el alcohol adulterado. Estas son las recomendaciones para evitar incidentes este fin de año