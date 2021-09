Raking de las mayores Pymes del país

Haber sobrevivido a las cuarentenas y al duro paro de mayo pasado no solo muestra la fortaleza de las empresas colombianas, sino su apuesta por el largo plazo y por ser realmente opciones de empleo y de desarrollo. Esa resiliencia se hace evidente en el ranking anual que realiza Dinero de las 1.000 pymes más grandes del país medidas por sus ventas.

Entre las 1.000 más grandes, el grupo más representativo es el del sector comercio, con 348 pymes, seguido de servicios, con 272. Pero fueron las empresas de hidrocarburos y servicios petroleros las que tuvieron la mayor caída de ingresos (37,4 por ciento), no en vano el año pasado el crudo alcanzó a registrar precios negativos. Solo las pymes dedicadas al agro y a las actividades TIC lograron aumentar sus ventas (6,9 y 6,3 por ciento, respectivamente).

Sin bien con el cambio de año y la reapertura de los diversos sectores, las pymes sobrevivientes del coronavirus y del paro han podido recuperar tracción, lo cierto es que para continuar subsistiendo no solo se requiere músculo financiero y capacidad de aguante, sino también un cambio de mentalidad. Así como las personas ahora tienen que hacer su vida con tapabocas y distancia social, las empresas de todo tamaño deben ser conscientes de que el teletrabajo y la digitalización ya no son la excepción, sino la regla.

Según la Gran Encuesta Pyme de Anif, con datos al segundo semestre de 2020, más del 65 por ciento de estas empresas implementaron recursos y canales digitales para continuar con su operación . En particular, las empresas medianas del sector comercio fueron las que más usaron estas herramientas y cerca de un tercio de las compañías encuestadas por Anif manifestó haber sufrido una transformación en el aspecto digital a causa de la nueva normalidad.

Igualmente, recomiendan determinar la viabilidad de desarrollar clústeres transregionales para promover la especialización de las cadenas a nivel nacional y de Latinoamérica. La idea sería aprovechar las iniciativas de cooperación regional como la Alianza del Pacífico y la CAN. Con esto sería posible participar en compras públicas internacionales. “Así se podría lograr la inserción de las pymes colombianas a las cadenas globales de valor, que en últimas debe ser el objetivo superior para consolidar la recuperación económica pospandemia”, insisten en Acopi.

Con la llegada de la covid-19 y de un malestar social que no se corregirá en el corto plazo, el país entró en una nueva época para hacer empresa, que no necesariamente es más difícil, pero sí diferente. “No estamos en una era de cambios, sino en un cambio de era caracterizado por la digitalización de prácticamente todo lo que nos rodea”, dice el especialista en negocios digitales Emérito Martínez, y las pymes colombianas de todos los tamaños no pueden ser ajenas a esa nueva realidad.