Ranking de universidades, Las pruebas de fuego

En el caso de la superior, las universidades tuvieron que enfrentarse a nuevas modalidades de enseñanza apoyadas en la tecnología y la virtualidad , y al golpe social que representó para miles de familias la pérdida de empleos y la deserción estudiantil. Sin embargo, no fueron los únicos desafíos. Todavía se mantienen retos estructurales que hoy día están vigentes y generan brechas que es necesario cerrar.

Pero no es suficiente con tener la cobertura y el acceso . Es necesario mejorar la calidad, pues la brecha en la educación superior es muy alta, y conectar las necesidades del mercado laboral con la oferta que sale de las universidades. Según un análisis de Anif, los jóvenes presentan mayores tasas de desempleo que el promedio de la población pues cuentan con grandes barreras de entrada al mercado laboral. Adicionalmente, la fragilidad de la formación para el trabajo y la desconexión actual existente entre dicha formación y las necesidades de las empresas es muy amplia.

Según un informe de la firma de abogados Brigard Urrutia, el Icetex anunció que a partir del año 2023 “los beneficiarios que reciban nuevos desembolsos de su crédito tendrán una tasa de interés del 0 por ciento (IPC+0 por ciento) y no se capitalizarán intereses, medida que se estima beneficiará a 110.000 estudiantes. Los destinatarios de esta medida serán los usuarios del crédito educativo tradicional del Icetex y que no cuenten con otros subsidios”, dice el análisis.

El financiamiento y la cobertura son temas fundamentales. El país está en un proceso inflacionario que parece no ceder y ya supera el 12 por ciento, también registra un aumento en el precio del dólar que ha estado por encima de los 5.000 pesos. Esas variables, en gran parte impulsadas por efectos globales, impactan a todos los sectores y la educación no es la excepción. Además, viene la discusión del incremento del salario mínimo para 2023, que se estima podría ubicarse en cerca de 15 por ciento. Todos estos hechos presionan los costos al alza de las universidades, en un escenario incierto como el del año entrante en donde se espera una profunda desaceleración de la economía que podría amenazar, incluso, con una recesión técnica.

Anif y el Consejo Privado de Competitividad (CPC) han coincidido en la necesidad de promover el acceso a la oferta de educación posmedia , no solo en nivel universitario, sino también en el técnico y tecnológico a través de programas de ciclo corto en el marco del Subsistema de Formación para el Trabajo.

La mayoría de colegios en Colombia reconoce que no acompaña adecuadamente las necesidades de salud física, mental y social de los estudiantes. Crear espacios dedicados al autoconocimiento, la expresión de emociones positivas y el reconocimiento de talentos y fortalezas es una de las claves para revertir esta realidad.

Las investigaciones han demostrado que cuando las familias se involucran más en la formación académica de los hijos, no solo incrementan su rendimiento académico, también tienen un mejor desempeño socioemocional.

La pandemia, entre muchas cosas, nos mostró la importancia de las familias en la educación y, en la mayoría de los casos, lo poco involucradas que estaban con el colegio de sus hijas e hijos. Aunque esto tuvo que cambiar por la necesidad del momento, lo cierto es que hoy tenemos la oportunidad de no perder ese acercamiento; es el momento para fortalecerlo y construir una alianza duradera.

Cada día hay mayor evidencia sobre el impacto positivo que tiene en los estudiantes el trabajo conjunto entre padres, madres, cuidadores y el colegio, y los aspectos fundamentales para concretar un trabajo en llave: lo denominamos Alianza Familia Colegio. Este modelo estratégico, que no se debe perder de vista, se caracteriza porque instituye relaciones de confianza y cuidado, reconoce al otro (padre, madre, maestro, joven, etcétera) como alguien que enriquece el trabajo en llave, asume la educación de un estudiante como una responsabilidad que es compartida y mantiene la coherencia entre el decir y el hacer.

La Alianza Familia Colegio tiene muchas bondades ampliamente reconocidas no solo en el desarrollo académico, sino también de manera particular en el aspecto socioemocional. Pero esta Alianza no se dará de manera espontánea, requiere un esfuerzo planeado y sostenido que a largo plazo le dé continuidad. En conclusión, es clave que los actores involucrados, desde sus diversos roles, aprovechen las ideas planteadas y aseguren que este proceso esté en el ADN de toda la comunidad educativa.