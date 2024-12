“Se tendría que entrar a mirar en detalle no solo cómo opera técnicamente la plataforma, sino jurídicamente los argumentos de quien realmente está ofreciendo al público la prestación del servicio y quién encaja dentro de los elementos que trae el contrato de transporte del código de comercio”, dijo este viernes la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

En ese sentido, según Orozco, la Superintendencia de Transporte, tiene siete u ocho requerimientos a varias de las plataformas existentes, que no están inscritas en el Mintransporte, para definir si se abre una investigación.

“El debate será caso por caso, identificando si realmente quien presta el servicio es la plataforma o el conductor del vehículo particular, porque ese es el tema”, agregó la ministra.

Lea también: Universidad de los Andes, la mejor en Economía en Colombia en 2020

De acuerdo con la jefe de la cartera, “esta es una realidad de mercado y equilibrando las reglas de juego, como Gobierno, estamos dispuestos a acompañar un proceso legislativo con la participación de todos los actores y que se enfrente esta problemática”.

Las declaraciones de la ministra Orozco se dieron como respuesta al Tribunal Superior de Bogotá, que decidió este viernes revocar la sentencia emitida el 20 de diciembre de 2019 por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, con la que se suspendieron las operaciones de Uber en Colombia por competencia desleal. Así mismo, el ente de control exigió a los operadores suspender la transmisión de datos a la plataforma.

Ante esto, Uber Colombia presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá el recurso de apelación con el objetivo de tumbar el fallo de la Superindustria.

Le puede interesar: Gobierno recortó estimación de producción de petróleo en 12,5% en 2020

Entre algunos argumentos que presentó se destacaba que Cotech, la empresa de transporte por plataforma digital que acusó a Uber de tener una ventaja porque no cuenta con alguna licencia como empresa de transporte, tampoco tenía dicha licencia.

Uber sustentó en el interrogatorio realizado en ese momentoo al representante legal de la compañía que es una aplicación y no una empresa de transporte. “En la actualidad no somos empresa de transportes, en la actualidad no. (...) Nosotros devolvimos la habilitación a la Secretaría de Movilidad, quien es la autoridad competente”, señaló.

Taxis libres señaló: "Aunque respetamos las decisiones judiciales y acatamos inmediatamente las mismas, procurando por la legalidad de cualquier actividad empresarial; no estamos de acuerdo con la postura del Tribunal al emitir sentencia anticipada por prescripción de la acción".