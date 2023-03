El secreto del multimillonario Warren Buffett para ser exitoso

Alcanzar éxito es la meta que muchas personas aspiran, tanto a nivel personal como financiero, y sobre este último aspecto, uno de los hombres que más sabe del tema ha dado a conocer a lo largo de su vida cuáles han sido esas decisiones que lo llevaron a convertirse en un tiburón para los negocios.

Warren Buffett, una de las personas más influyentes del mundo, es el presidente de la firma de inversiones Berkshire Hathaway. De acuerdo con la revista Forbes, su fortuna se estima en más de 180.000 millones de dólares; por lo que se ubica en el punto cinco de los más ricos del planeta, superado por Bernand Arnaut (Louis Vuitton), Elon Musk (Telsa), Jeff Bezos (Amazon) y Bill Gates (Microsoft).

Este multifacético empresario también se destaca por sus obras filantrópicas, por lo que destina buena parte de su patrimonio a causas benéficas y ha anunciado que cuando fallezca, donará el 99% de su fortuna.

Son varios los consejos empresariales y financieros que, con base a su experiencia, ha dado a conocer Buffett. Es por ello, que el periodista Bill Murphy Jr., fundador del portal Understandably.com, se dio a la tarea que recopilar 19 lecciones que el empresario estadounidense puso en práctica y que lo llevaron a la cima del éxito.

Berkshire Hathaway es un holding empresarial que produce y comercializa productos de todo tipo como materiales de construcción, del cual es dueño el multimillonario Warrett Buffett. (Ilustración de la foto por Pavlo Gonchar / SOPA Imágenes / LightRocket via Getty Images) - Foto: Getty Image

La lista se base en las situaciones en las que Buffett ha dicho “No” y que ilustran no sólo la manera de pensar del multimillonario, sino que sirven de guía para saber tomar decisiones, más cuando estas están relacionadas con los negocios.

Entre los consejos del empresario se destaca que éste dice no a prestar mucha atención a las fluctuaciones anuales, ya que ha manifestad que “¿Por qué el tiempo necesario para que un planeta dé la vuelta al sol debería sincronizarse exactamente con el tiempo necesario para que las acciones empresariales den sus frutos? En su lugar, recomendamos no menos de cinco años como medida aproximada de los resultados económicos”.

El empresario estadounidense, Warren Buffett, es el quinto hombre más rico del mundo, de acuerdo con el listado más reciente de la Forbes. (AP Photo/Nati Harnik, File) - Foto: AP

También está el no al confiar y más bien, verificar. “Cuando compramos el 90% de Nebraska Furniture Mart, la empresa nunca había tenido una auditoría y no solicitamos una; no hicimos un inventario ni verificamos las cuentas por cobrar; no comprobamos los títulos de propiedad”, resaltó.

Al igual que ha dicho no a asumir grandes riesgos. “Un propietario debe sopesar el potencial alcista frente al riesgo a la baja; un tenedor de opciones no tiene ningún riesgo a la baja (...) Estaré encantado de aceptar un billete de lotería como regalo, pero nunca compraré uno”, expresó.

En más de 180.000 millones de dólares se estima la fortuna de Warren Buffett, la cual, el propio empresario anunció que donará más del 90% al fallecer.

Como también no a las predicciones a corto plazo. “Las acciones ordinarias, por supuesto, son las más divertidas. Pero no tenemos ni idea -y nunca la hemos tenido- de si el mercado va a subir, bajar o ir de lado en un futuro a corto o medio plazo”, apuntó.

Resalta además el no a las gangas. “Mi primer error, por supuesto, fue comprar el control de Berkshire. Aunque sabía que su negocio -la fabricación textil- era poco prometedor, me sentí tentado a comprar porque el precio parecía barato. En un negocio difícil, tan pronto como se resuelve un problema, surge otro: nunca hay una sola cucaracha en la cocina.”

Otro no que rige la filosofía de Buffett es aprendió a hacer negocios “sólo con gente que me gusta, en la que confío y admiro. Nunca hemos conseguido hacer un buen negocio con una mala persona”.

Tampoco es partidario de quedarse sin efectivo. “Es mejor tener el dinero haciendo un agujero en el bolsillo de Berkshire que descansando cómodamente en el de otra persona. (...) Nunca me arriesgaré a que me pillen corto de efectivo”. Al igual que ha dicho no a comprar cosas porque eran valiosas en el pasado, ya que ha expresado que es “escéptico con aquellos que afirman tener un éxito sostenido”, por lo que sostiene que si “un determinado activo se haya revalorizado en el pasado reciente nunca es una razón para comprarlo”.

Howard Buffett, hijo del multimillonario inversionista Warren Buffett, fue galardonado con la ciudadanía colombiana, acto que se realizó en la administración de Iván Duque. - Foto: Apf

Así mismo, dice no cuando se le pide que entre en una negociación sin conocer el precio de la otra parte. “No queremos perder nuestro tiempo ni el del vendedor hablando, ni siquiera preliminarmente, de una transacción cuando se desconoce el precio.”

Y por supuesto, un no que nunca diría es que comprar buenas compañías, asegurando que “ese apetito” nunca lo perderá, debido a que representa una buena inversión, que al final, es lo que se busca cuando se adquiere un activo.